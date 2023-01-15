جولة داخل مخبأ صاروخي سري للغاية في بريطانيا

تمكنت صحيفة ديلي ميل البريطانية من سبر أغوار مخبأ صاروخي سري للغاية في بريطانيا ووصفته بأنه يبدو كمكان في أحد أفلام الإثارة والجاسوسية جيمس بوند.

وتابعت: توجد في الداخل منصتا اختبار صاروخيتان عملاقتان متصلتان بطريق في المنحدرات العالية فوق أمواج القناة الإنجليزية، تحته غرفة تحكم مقاومة للانفجار.

وأضافت: كان هذا الموقع الشديد السرية في قلب برنامج الصواريخ البريطاني، والذي تخلى عنه السياسيون قبل خمسين عامًا، والآن فقط من المقرر أن يفتتح مرة أخرى.

وقالت: يوم الاثنين الماضي، فشلت المهمة الأولى لإطلاق أقمار صناعية إلى مدار من أرض المملكة المتحدة، في ميناء فضائي في كورنوال، بعد أن تسببت حالة من الشذوذ في عدم ارتفاع الصاروخ إلى ارتفاع وجهته.

وأضافت: مع ذلك، فإن أول رجال بريطانيين عملوا منذ خمسة عقود على الصواريخ كان في موقع اختبار High Down الموجود فوق The Needles على الحافة الغربية لجزيرة وايت، وقد استمر عملهم لمدة 15 عامًا.

يحاول مهندس الصواريخ النحيل الذكي، مايك كيليواي، 79 عامًا، قتح الباب الصدأ المضاد للانفجار في غرفة المراقبة القديمة التي تقع على بعد بضعة أقدام فقط من المكان الذي كانت فيه محركات الصواريخ مشتعلة ذات يوم.

أما الزجاج المدرع في حفرة التجسس فقد اختفى منذ فترة طويلة تاركًا الرياح تطلق صافرة حول الغرفة الصغيرة.

ضياع المشروع الرائد

وقال كيليواي: كانت آخر مرة وطأت فيها هنا منذ أكثر من 50 عامًا، وتابع متذكرًا الانتصار الهندسي والعلمي الذي كان من الممكن أن يقذف ببريطانيا إلى مكانة رائدة في سباق الفضاء، لكن كل ذلك ضاع في عام 1971 عندما تم إنهاء برنامج الصواريخ لكونه باهظ الثمن وغير قادر على منافسة الأمريكيين.

وتابع: العالم الذي لا يزال يعيش على بعد 20 دقيقة بالسيارة من موقع الاختبار القديم: كان هناك احتفال هنا في قاعدة الجزيرة بما أنجزناه، لكن أيضًا راودنا إحباط عميق لأننا علمنا أن الأمر انتهى.

كان من ضمن إنجازات هذه المحطة، القمر الصناعي بروسبيرو، الذي صُمم في الأصل لجمع البيانات عن النيازك الصغيرة وعمل بكامل طاقته حتى عام 1973 ولا يزال يدور حول الأرض حتى يومنا هذا.