جولة مع “المواطن” في سوق السبت ومشاركة قوية للمشاريع الناشئة

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رصدت عدسة “المواطن“، فعاليات سوق السبت في منطقة بوليفارد رياض سيتي، إحدى المناطق الترفيهية في موسم الرياض 2022.
تضمن السوق مشاركة قوية للمشاريع الناشئة، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ يطمح أصحابها للوصول إلى العالمية.
وشهد السوق إقبالًا كثيفًا من الزوار والمواطنين، فضلًا عن الاستمتاع بالأجواء الشتوية.
تتسارع فعاليات الموسم عبر تقديمها أحدث الخيارات الترفيهية والفعاليات والعروض العالمية التي تعزز جودة الحياة في المدينة الضخمة وتجتذب زوارًا عالميين يستكشفون الثقافة السعودية وبهجة مهرجاناتها وتناغم أجوائها الشتوية وتنوع المناطق وعمق تجاربها.
واستطاع الموسم استيعاب ملايين الزوار بقدرة تنظيمية فائقة تستقطب زوارًا من مختلف الأجناس والاهتمامات، معززة بفعاليات متخصصة للألعاب والتراث والثقافة والأزياء والعطور والعديد من التجارب المبهرة التي تعتني بالكوميديا والفن والمعارض والموسيقى، علاوة على الألعاب والمأكولات والفعاليات العائلية والإلكترونية.
يتميز موسم الرياض 2022 بتمكينه الزوار من الاستمتاع بتجربة ركوب الغواصات، والتنقل بالتلفريك، والتنقل بين مناطق مختلفة حول العالم عبر القوارب، كما يقدم لشركائه فرصًا اقتصادية ضخمة، عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز قوة قطاع الترفيه في المملكة، إضافة إلى توفير الوظائف في مختلف المجالات بتمكين الشركات المحلية ودعمها من خلال فرص استثمار متنوعة.