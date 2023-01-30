Icon

مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 33 مئوية وطريف والقريات الأدنى Icon طريقة جديدة للاحتيال تستهدف المطورين العقاريين فاحذروها Icon طريقة إعادة التسجيل بعد الحذف في حساب المواطن Icon الموارد البشرية: دعم الإسكان التنموي لا يؤثر على الضمان الاجتماعي Icon وظائف بـ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين Icon مطالب بالتعجيل بإقرار الوثيقة الموحدة لحماية المرضى من تجاوزات الكادر الطبي Icon التأمينات توضح مهلة تسجيل المشترك السعودي بعد العقد Icon جامعة الإمام عبدالرحمن تعلن 73 برنامج دراسات عليا لعام 1445هـ Icon توقعات بأمطار متفاوتة خلال الـ 24 ساعة المقبلة Icon أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة وغبار على 4 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
قبل العملية العسكرية بأوكرانيا

جونسون: بوتين هددني بصاروخ

2023-01-30 الساعة 8:49
جونسون: بوتين هددني بصاروخ
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدده بشكل من الأشكال قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

مكالمة جونسون وبوتين

وأوضح جونسون، في وثائقي ستبثه هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”،أن بوتين قال له: “بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة”، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

قد يهمّك أيضاً
Img

توقيت مباراة الأهلي والجبلين يثير الاندهاش

Img

ضبط مواطن نشر محتوى مرئيًا تضمن إساءة لجهات حكومية

وفي الوثائقي، المكون من 3 أجزاء والذي تبث “بي بي سي” أولى حلقاته مساء اليوم الاثنين، يروي جونسون مكالمته الطويلة جدًا وغير العادية مع الرئيس الروسي بعد زيارته كييف في بداية فبراير الماضي.

العقوبات القاسية

وفي ذلك الوقت، واصل بوتين التشديد على أنه لا ينوي غزو جارته، رغم التدفق الهائل لجنود روس إلى المناطق الحدودية.

وأشار جونسون إلى أنه حذر بوتين من العقوبات القاسية التي قد يتخذها الغربيون إذا شرع في هذا الطريق.

الانضمام للناتو

وقال بوتين لجونسون:”أنت تقول إن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو في أي وقت قريب.. ماذا تقصد بأي وقت قريب؟”.

فأجابه رئيس الوزراء البريطاني السابق “حسنا، لن تنضم إلى الناتو في مستقبل قريب. أنت تعلم ذلك جيدا”، وفقًا لفرانس برس.

تهديد بوتين

وتابع جونسون “في وقت من الأوقات، هددني نوعًا ما وقال لي: بوريس، لا أريد أن أؤذيك، لكن بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة أو شيئًا من هذا القبيل”.

وشدد جونسون، في المحادثة مع بوتين، على أن إجراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سيصبح “كارثة كاملة”، ووعد بأن لندن ستدعم سلطات كييف، بحسب ما نقلت روسيا اليوم عن صحيفة التلغراف البريطانية.

أمر مستبعد

ويرى جونسون، أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو، كان مستبعدًا وغير مرجح، بسبب مواقف ألمانيا وفرنسا من هذه القضية.

ويروي الوثائقي الانقسام المتزايد بين الزعيم الروسي والغرب في السنوات التي سبقت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بحسب التسمية الروسية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أول صور لهلال شهر رجب بعد رصده...
السعودية اليوم

أول صور لهلال شهر رجب بعد رصده...

السعودية اليوم
تقييم شاغلي الوظائف الإدارية بالتعليم وفق اللائحة...
السعودية اليوم

تقييم شاغلي الوظائف الإدارية بالتعليم وفق اللائحة...

السعودية اليوم
رابع حالة انتحار لسوري خلال شهر: قفز...
العالم

رابع حالة انتحار لسوري خلال شهر: قفز...

العالم
آبل تكشف عن أسرع كمبيوتر في العالم
تكنولوجيا

آبل تكشف عن أسرع كمبيوتر في العالم

تكنولوجيا
مباراة واحدة السبت في دوري روشن
الرياضة

مباراة واحدة السبت في دوري روشن

الرياضة
اختبار مجاني على الإنترنت يحدد العمر الفعلي...
صحة وطب‎

اختبار مجاني على الإنترنت يحدد العمر الفعلي...

صحة وطب‎
مدرب الأرجنتين: ميسي أفضل من مارادونا
الرياضة

مدرب الأرجنتين: ميسي أفضل من مارادونا

الرياضة
وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة
آخر الاخبار

وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة

آخر الاخبار