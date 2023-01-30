جونسون: بوتين هددني بصاروخ

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قال رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدده بشكل من الأشكال قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأوضح جونسون، في وثائقي ستبثه هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”،أن بوتين قال له: “بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة”، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
وفي الوثائقي، المكون من 3 أجزاء والذي تبث “بي بي سي” أولى حلقاته مساء اليوم الاثنين، يروي جونسون مكالمته الطويلة جدًا وغير العادية مع الرئيس الروسي بعد زيارته كييف في بداية فبراير الماضي.
وفي ذلك الوقت، واصل بوتين التشديد على أنه لا ينوي غزو جارته، رغم التدفق الهائل لجنود روس إلى المناطق الحدودية.
وأشار جونسون إلى أنه حذر بوتين من العقوبات القاسية التي قد يتخذها الغربيون إذا شرع في هذا الطريق.
وقال بوتين لجونسون:”أنت تقول إن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو في أي وقت قريب.. ماذا تقصد بأي وقت قريب؟”.
فأجابه رئيس الوزراء البريطاني السابق “حسنا، لن تنضم إلى الناتو في مستقبل قريب. أنت تعلم ذلك جيدا”، وفقًا لفرانس برس.
وتابع جونسون “في وقت من الأوقات، هددني نوعًا ما وقال لي: بوريس، لا أريد أن أؤذيك، لكن بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة أو شيئًا من هذا القبيل”.
وشدد جونسون، في المحادثة مع بوتين، على أن إجراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سيصبح “كارثة كاملة”، ووعد بأن لندن ستدعم سلطات كييف، بحسب ما نقلت روسيا اليوم عن صحيفة التلغراف البريطانية.
ويرى جونسون، أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو، كان مستبعدًا وغير مرجح، بسبب مواقف ألمانيا وفرنسا من هذه القضية.
ويروي الوثائقي الانقسام المتزايد بين الزعيم الروسي والغرب في السنوات التي سبقت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بحسب التسمية الروسية.