جيرو بديل كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد

يفكر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع الفرنسي أوليفيه جيرو نجم نادي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان كريستيانو رونالدو غادر نادي مانشستر يونايتد بعد فسخ العقد معه بسبب حواره التلفزيوني مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان الذي انتقد فيه إدارة النادي والمدرب الهولندي إيريك تين هاج.

جيرو بديل كريستيانو رونالدو

ووفقًا لما ذكرته صحيفة Times البريطانية فإن جيرو على رادار مانشستر يونايتد للتعاقد معه وتدعيم الجانب الهجومي للفريق بعد رحيل رونالدو.

اللاعب الفرنسي صاحب الـ36 عامًا يلعب مع نادي ميلان منذ عام 2021 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

وكان جيرو تُوج بلقب كأس العالم عام 2018 مع المنتخب الفرنسي، وسجل 4 أهداف مع منتخب بلاده في نسخة مونديال 2022، لكن المنتخب الفرنسي خسر اللقب في المباراة النهائية لمصلحة منتخب الأرجنتين.

وسجل جيرو مع المنتخب الفرنسي 53 هدفًا في 120 لقاء دوليًا، ليكون الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي متفوقًا على النجم تيري هنري.

جيرو سيفضل ميلان

ومن المتوقع رفض جيرو عرض مانشستر يونايتد، مفضلًا البقاء مع نادي ميلان خلال الفترة المقبلة وتجديد العقد.

جدير بالذكر أن جيرو سبق له اللعب في صفوف مونبيليه الفرنسي وآرسنال الإنجليزي وتشيلسي الإنجليزي قبل الانضمام لنادي ميلان.

يذكر أن نادي النصر سيقدم لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو مساء اليوم في الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة في ملعب مرسول بارك في الرياض، حيث سيلعب مع النصر حتى عام 2025.