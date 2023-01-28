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عقب هجوم مسلح بالقدس الشرقية

جيش الاحتلال ينشر كتيبة جديدة بالضفة الغربية

2023-01-28 الساعة 12:40
جيش الاحتلال ينشر كتيبة جديدة بالضفة الغربية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، نشر كتيبة عسكرية إضافية في الضفة الغربية اعتبارًا من اليوم، عقب هجوم القدس الشرقية.

هجوم القدس

وأسفر هجوم مسلح أمس في القدس الشرقية عن مقتل ما لا يقل عن 7 إسرائيليين، حسب مصادر رسمية إسرائيلية.

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ووقع إطلاق النار في حي نيف ياكوف أو النبي يعقوب، عقب هجوم للجيش الاحتلال، الخميس الماضي، في الضفة الغربية راح ضحيته تسعة فلسطينيين، وقُتل عاشر لاحقُا في شمال القدس.

مقتل المُنفذ

وقالت خدمات الإنقاذ الإسرائيلية إنها تعالج عشرة مصابين، بعضهم في حال حرجة، فيما صرحت الشرطة الإسرائيلية أن المسلح تلقي طلقًا ناريًا وقُتل، وأن قوة كبيرة من الشرطة تتواجد بالموقع.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، غارات على قطاع غزة ردًا على إطلاق صواريخ مصدرها القطاع.

وأتى ذلك بعد عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة هي الأكثر دموية منذ أعوام، إذ قتل 9 فلسطينيين، بينهم مسنة في هجوم استهدف مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، وقتل الـ10  برصاص إسرائيلي قرب رام الله.

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