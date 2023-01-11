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وسط أجواء باردة على الشمالية والوسطى

حائل تسجل أقل درجة حرارة بـ9 مئوية

2023-01-11 الساعة 2:58
حائل تسجل أقل درجة حرارة بـ9 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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كشف خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، أن منطقة حائل أقل درجة حرارة بالمملكة عند 9 مئوية.

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “اليوم 36 من المربعانية، الحرارة المسجلة ظهر اليوم الأربعاء الساعة الواحدة، أجواء باردة على الشمالية والوسطى تميل للبرودة على الشرقية والمدينة المنورة والمرتفعات الغربية والجنوبية ولطيفة إلى معتدلة على باقي المناطق”.

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وأضاف أن أقل حرارة تسجلها حائل بـ 9 مئوية، والرياض تسجل 12 مئوية، وهي أبرد من بلاد الشام.

طريف أدنى حرارة

فيما أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة، حيث سجلت جازان أعلى درجة حرارة بـ30 مئوية، فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـدرجتين مئويتين.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق وشمال ووسط المملكة ويمتد تدريجيًا إلى جنوب المملكة، ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق ووسط وجنوب المملكة وكذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

 

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