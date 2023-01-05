حارسا رونالدو التوأم يخطفان الأنظار بالرياض

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خطف التوأم البرتغالي، سيرجيو وخورخي راماليرو، الأضواء بعد ظهورهما اللافت بصحبة النجم الجديد لنادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، في الرياض.
والتوأم هما الحارسان الشخصيان لرونالدو يرافقانه في كل تحركاته، خدما كجنود في وحدة النخبة من القوات الخاصة البرتغالية في أفغانستان، وانضما لاحقًا إلى الشرطة البرتغالية، قبل أن يتخصصا في حماية السياسيين والقضاة، لذلك تعاقد معهما رونالدو لاحقًا في عام 2021.
وقالت صحيفة “فلاش” البرتغالية، إن التوأم طلبا إجازة غير مدفوعة الأجر من الشرطة، لتكريس أنفسهما لحماية رونالدو وعائلته.
وأشارت التقارير إلى أن رونالدو كان يخصص راتبًا قدره 1.5 مليون دولار سنويًا لحارسه الشخصي السابق نونو، وهو المبلغ الذي من المتوقع أن يتقاضاه كل من الشقيقين التوأم راماليرو.ويتميز التوأم البرتغالي بوسامتهما، وهو ما لاحظه متابعو رونالدو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أناقتهما الواضحة في جميع اللقطات.
ويظهر التوأمان راماليرو في معظم اللقطات التي يظهر فيها النجم البرتغالي خارج الملعب، حين يتجول في الشوارع أو أثناء سفره مع عائلته، حيث تتمثل مهمتهما في مرافقته أينما ذهب.