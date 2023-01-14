Icon

توقعات بتراجع درجات الحرارة بـ 3 مناطق Icon ترتيب دوري روشن بعد مباريات السبت Icon 5 فائزين في فئة الفحل لون الحمر بمهرجان الإبل Icon حارس النصر يبكي بعد تعرضه لإصابة في الكتف Icon وزير الطاقة الإماراتي: أوبك+ تواجه تقلبات العرض والطلب في سوق النفط Icon التعادل السلبي عنوان مباراة الشباب ضد النصر Icon وزير يغط في نوم عميق على الهواء مباشرة Icon منافسة شرسة بين ناصر العطية وسيباستيان لوب في ختام رالي داكار السعودية غدًا Icon مداهمة التوطين تفضحهم.. متخفون بعباءة المستثمر السعودي في أسواق الذهب Icon محمد بن فهد يستمتع بأمطار روضة التنهات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في مباراة الشباب

حارس النصر يبكي بعد تعرضه لإصابة في الكتف

2023-01-14 الساعة 10:59
حارس النصر يبكي بعد تعرضه لإصابة في الكتف
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

دخل الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي النصر في نوبة بكاء، وذلك بعد أن غادر أرضية ملعب الملز اضطراريًا بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الشباب اليوم في الجولة الـ13 بـ دوري روشن السعودي للمحترفين.

كيفية إصابة حارس النصر

وكان اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا مهاجم الشباب احتك بالحارس أوسبينا بقوة في الدقيقة الـ95 من عمر المباراة، مما تسبب في إصابة حارس النصر بالكتف وشعوره بآلام قوية استدعت خروجه من أرضية الملعب.

ونقل الحساب الرسمي لـ قنوات SSC عبر “تويتر” لحظة خروج أوسبينا على نقالة طبية وهو يبكي بسبب قوة الإصابة حيث من المتوقع أن يغيب لمدة كبيرة عن مباريات العالمي المقبلة كون الإصابة قوية في الكتف.

وفي الشوط الأول، ألغى حكم المباراة هدفًا لـ الشباب سجله اللاعب كارلوس جونيور في الدقيقة الرابعة بداعي التسلل.

وفي الدقيقة الـ27 واصل نادي الشباب محاولاته لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى في ظل تألق كبير من دفاعات أصفر الرياض والحارس دافيد أوسبينا.

وفي الدقيقة الـ31 ظهر أصفر الرياض للمرة الأولى هجوميًا عبر تسديدة قوية من سامي النجعي ولكنها مرت بسلام على مرمى الشباب.

وفي الشوط الثاني، أهدر تاليسكا فرصة هدف محقق لـ النصر في الدقيقة الـ63.

لحظة إصابة أوسبينا مع جوانكا لاعب الشباب
لحظة إصابة أوسبينا مع جوانكا لاعب الشباب

ثم ألغى الحكم هدفًا ثانيًا سجله الشباب في المباراة بسبب التسلل في الدقيقة الـ94.

وبعد نهاية مباراة الشباب ضد أصفر الرياض التي أُقيمت في ملعب الملز، أصبح رصيد النصر 30 نقطة في صدارة دوري روشن، بينما أصبح رصيد الشباب 27 نقطة في المركز الثالث.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في حساب...
السعودية اليوم

4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في حساب...

السعودية اليوم
تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الباطن
الرياضة

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الباطن

الرياضة
لقطات لمركز فناء الأول الثقافي لرعاية الموهوبين
السعودية اليوم

لقطات لمركز فناء الأول الثقافي لرعاية الموهوبين

السعودية اليوم
مجمع مشاتل رعوية بالجوف لإنتاج 15 مليون...
السعودية اليوم

مجمع مشاتل رعوية بالجوف لإنتاج 15 مليون...

السعودية اليوم
مشهد جمالي لطلاب مدرسة يحتفون بعام القهوة...
السعودية اليوم

مشهد جمالي لطلاب مدرسة يحتفون بعام القهوة...

السعودية اليوم
خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...
السعودية اليوم

خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...

السعودية اليوم
التجارة: نقل خدمة إصدار سجلات المؤسسات لـ...
السعودية اليوم

التجارة: نقل خدمة إصدار سجلات المؤسسات لـ...

السعودية اليوم
ديشامب مستمر مع منتخب فرنسا حتى 2026
آخر الاخبار

ديشامب مستمر مع منتخب فرنسا حتى 2026

آخر الاخبار