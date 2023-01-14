حارس النصر يبكي بعد تعرضه لإصابة في الكتف

دخل الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي النصر في نوبة بكاء، وذلك بعد أن غادر أرضية ملعب الملز اضطراريًا بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الشباب اليوم في الجولة الـ13 بـ دوري روشن السعودي للمحترفين.

كيفية إصابة حارس النصر

وكان اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا مهاجم الشباب احتك بالحارس أوسبينا بقوة في الدقيقة الـ95 من عمر المباراة، مما تسبب في إصابة حارس النصر بالكتف وشعوره بآلام قوية استدعت خروجه من أرضية الملعب.

ونقل الحساب الرسمي لـ قنوات SSC عبر “تويتر” لحظة خروج أوسبينا على نقالة طبية وهو يبكي بسبب قوة الإصابة حيث من المتوقع أن يغيب لمدة كبيرة عن مباريات العالمي المقبلة كون الإصابة قوية في الكتف.

وفي الشوط الأول، ألغى حكم المباراة هدفًا لـ الشباب سجله اللاعب كارلوس جونيور في الدقيقة الرابعة بداعي التسلل.

وفي الدقيقة الـ27 واصل نادي الشباب محاولاته لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى في ظل تألق كبير من دفاعات أصفر الرياض والحارس دافيد أوسبينا.

وفي الدقيقة الـ31 ظهر أصفر الرياض للمرة الأولى هجوميًا عبر تسديدة قوية من سامي النجعي ولكنها مرت بسلام على مرمى الشباب.

وفي الشوط الثاني، أهدر تاليسكا فرصة هدف محقق لـ النصر في الدقيقة الـ63.

ثم ألغى الحكم هدفًا ثانيًا سجله الشباب في المباراة بسبب التسلل في الدقيقة الـ94.

وبعد نهاية مباراة الشباب ضد أصفر الرياض التي أُقيمت في ملعب الملز، أصبح رصيد النصر 30 نقطة في صدارة دوري روشن، بينما أصبح رصيد الشباب 27 نقطة في المركز الثالث.