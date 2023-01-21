حارس بوكا جونيورز يقترب من النصر

اقترب حارس مرمى بوكا جونيورز، الأرجنتيني أوجستين روسي، من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الميركاتو الشتوي الحالي.

النصر يقترب من ضم حارس بوكا جونيورز

وأكدت تقارير أن النصر دخل في مفاوضات مع أوجستين روسي للتعاقد معه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وأبدى الحارس الأرجنتيني موافقته.

وتواجد أوجستين روسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز في الإمارات بالأمس، لخوض نهائي كأس السوبر الأرجنتيني ضد راسينج كلوب على استاد هزاع بن زايد، وخسر فريقه بهدفين مقابل هدف.

وطلب الحارس الأرجنتيني من إدارة نادي بوكا جونيورز بالموافقة على طلبه بالبقاء في الإمارات، وعدم العودة مع الفريق الأول لكرة القدم، من أجل استكمال إجراءاته انتقاله إلى النصر.

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع أنباء اقتراب أوجستين روسي من النصر، حيث أشادت بمستواه مع بوكا جونيورز، وتداولت أبرز أرقامه وتصدياته، وتمنت إتمام الصفقة بنجاح قبل المباريات الرسمية المقبلة.

إصابة أوسبينا

وكان الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا قد تعرض للإصابة في مواجهة النصر ضد الشباب، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، بعد كرة اشترك فيها مع المهاجم الأرجنتيني جوانكا في اللحظات الأخيرة، ليُغادر الملعب.

وأكدت الفحوصات غياب أوسبينا لأكثر من 6 أسابيع، قبل أن يعلن النصر، عن خضوعه لعملية جراحية في المرفق، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد الكشف الطبي الذي أجراه لدى أحد الجراحين المتخصصين في إسبانيا.