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لم تسجل أي إصابات

حافلة مدرسية تواصل السير مشتعلة في شوارع فرنسا

2023-01-16 الساعة 9:47
حافلة مدرسية تواصل السير مشتعلة في شوارع فرنسا
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اندلاع النيران في حافلة مدرسية بينما كانت تسير في أحد شوارع مدينة نيم جنوب فرنسا، خلال الأيام الماضية.

التفاصيل

وفي الفيديو يمكن رؤية الحافلة وهي تواصل سيرها بينما كانت النيران تشتعل فيها.

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ثم اصطدمت بلوحة إعلانية وإشارة مرور قبل أن تتوقف بعد اصطدامها بسياج خرساني.

فيما تمكن السائق وجميع الأطفال الـ10 الذين كانوا على متنها من مغادرتها في الوقت المناسب.

ولم تسجل أي إصابات في الحادث.

 

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