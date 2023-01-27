حالات تسجيل المتزوجة في حساب المواطن

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أوضح حساب المواطن حالات تسجيل المرأة المتزوجة في البرنامج كمستفيد رئيسي.
جاء ذلك ردًا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج على موقع تويتر، اليوم الجمعة، حيث قال الحساب: بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب).
ولفت الحساب إلى ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.
في وقت سابق، كشف الحساب موعد صرف الدفعة المقبلة في فبراير، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج الأهلية.
وجاء الرد عبر خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، بأنه سيتم صرف الدفعة يوم 9 فبراير لأن اليوم العاشر من فبراير هو إجازة رسمية حيث يوافق يوم الجمعة، ولذا تقرر صرف دفعة هذا الشهر بتبكير يوم الصرف.