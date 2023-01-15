Icon

حساب المواطن: 4 خطوات لإضافة عقد الإيجار Icon الحج توضح حقيقة تقليص مدة الإقامة لتأشيرات العمرة Icon اشتراطات جديدة لمحطات الوقود وإلزامها بإحاطة السياج Icon المحاماة مهنة شريفة يمارسها شرفاء لكنها ابتليت بالدخلاء! Icon وظائف إدارية بهيئة تنظيم المياه والكهرباء Icon حالات وشروط تقديم فاتورة الكهرباء كمستند لإثبات حالة السكن Icon اليوم .. إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية عبر موقع قياس Icon ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال للجرام Icon توقعات باستمرار الحالة الممطرة العاشرة حتى الغد Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وصقيع على 9 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أن تكون باسم المتقدم

حالات وشروط تقديم فاتورة الكهرباء كمستند لإثبات حالة السكن

2023-01-15 الساعة 9:07
حالات وشروط تقديم فاتورة الكهرباء كمستند لإثبات حالة السكن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، شرطين لتقديم فاتورة الكهرباء كمستند إثبات لحالة السكن، جاء ذلك ردًا على استفسارات المواطنين.

وأوضحت خدمة العناية بالمستفيدين على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” الحالات والشروط الواجب توافرها في فاتورة الكهرباء عند تقديمها كمستند يثبت حالة السكن.

قد يهمّك أيضاً
Img

الضباب يغطي أجواء الباحة بعد هطول الأمطار

Img

توقعات بتراجع درجات الحرارة بـ 3 مناطق

حالات تقديمها

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للأسر تقديم فاتورة الكهرباء كمستند يثبت حالة السكن، وذلك في حالة عدم ملكيتها لصك ملكية أو عقد إيجار للمنازل التي يقيمون فيها.

شروطها

ولفتت إلى وجود شرطين يجب توافرهما في فاتورة الكهرباء عند تقديمها كمستند إثبات حالة السكن، وهما:

ـ أن تكون فاتورة الكهرباء بتاريخ حديث.

ـ أن تكون باسم المتقدم.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مبلغ الضمان الاجتماعي المطور يحدد بعد مراجعة مجموع الدخل، ومطابقته بما هو مسجل لدى الجهات الرسمية.

 تسجيل الضمان المطور

ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:

ـ الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ـ إنشاء حساب جديد

ـ الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور

ـ تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة

ـ التأكيد على البيانات المدخلة

ـ تم إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدوام في جامعة الشمالية الساعة التاسعة صباحًا...
السعودية اليوم

الدوام في جامعة الشمالية الساعة التاسعة صباحًا...

السعودية اليوم
باكستاني بحوزته 5 كجم من الشبو في...
أخبار أمنية

باكستاني بحوزته 5 كجم من الشبو في...

أخبار أمنية
إصلاح ثقبين في المعدة تسببا بتسمم لمريض...
السعودية اليوم

إصلاح ثقبين في المعدة تسببا بتسمم لمريض...

السعودية اليوم
مجلس الأعمال السعودي الفرنسي يبحث فرص الاستثمارات...
السعودية اليوم

مجلس الأعمال السعودي الفرنسي يبحث فرص الاستثمارات...

السعودية اليوم
مساعي الخيرية تناقش تحضيرات مشروع نماء واكتفاء
السعودية اليوم

مساعي الخيرية تناقش تحضيرات مشروع نماء واكتفاء

السعودية اليوم
ولي العهد يعلن مشروع الدرعية كخامس المشاريع...
أخبار رئيسية

ولي العهد يعلن مشروع الدرعية كخامس المشاريع...

أخبار رئيسية
تعليم الأحساء يعلق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس...
السعودية اليوم

تعليم الأحساء يعلق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس...

السعودية اليوم
تعزيز الانتماء والولاء الوطني ورشة علم لمنسوبي...
السعودية اليوم

تعزيز الانتماء والولاء الوطني ورشة علم لمنسوبي...

السعودية اليوم