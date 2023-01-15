حالات وشروط تقديم فاتورة الكهرباء كمستند لإثبات حالة السكن

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، شرطين لتقديم فاتورة الكهرباء كمستند إثبات لحالة السكن، جاء ذلك ردًا على استفسارات المواطنين.

وأوضحت خدمة العناية بالمستفيدين على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” الحالات والشروط الواجب توافرها في فاتورة الكهرباء عند تقديمها كمستند يثبت حالة السكن.

حالات تقديمها

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للأسر تقديم فاتورة الكهرباء كمستند يثبت حالة السكن، وذلك في حالة عدم ملكيتها لصك ملكية أو عقد إيجار للمنازل التي يقيمون فيها.

شروطها

ولفتت إلى وجود شرطين يجب توافرهما في فاتورة الكهرباء عند تقديمها كمستند إثبات حالة السكن، وهما:

ـ أن تكون فاتورة الكهرباء بتاريخ حديث.

ـ أن تكون باسم المتقدم.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مبلغ الضمان الاجتماعي المطور يحدد بعد مراجعة مجموع الدخل، ومطابقته بما هو مسجل لدى الجهات الرسمية.

تسجيل الضمان المطور

ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:

ـ الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ـ إنشاء حساب جديد

ـ الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور

ـ تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة

ـ التأكيد على البيانات المدخلة

ـ تم إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب