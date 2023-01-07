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بسبب الأحوال الجوية

حالة شلل تصيب مطار بغداد الدولي

2023-01-07 الساعة 12:59
حالة شلل تصيب مطار بغداد الدولي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مطار بغداد الدولي، اليوم السبت، عن توقف حركة الطيران بسبب سوء الظروف الجوية.

بيان المطار

وقالت إدارة المطار، في بيان لها عبر موقع فيسبوك: تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الملاحية، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 200م.

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وأضاف البيان: سيتم إعلامكم بطبيعة أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار.

عواصف رعدية

في غضون ذلك، أعلنت هيئة الأحوال الجوية العراقية، أن البلاد على موعد مع هطول جديد للأمطار، إضافة إلى عواصف رعدية متوقعة خلال الأسبوع المقبل.

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