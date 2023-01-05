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حالة مدرار مستمرة إلى الغد.. اكشتوا واحذروا الأودية ومجاري السيول

2023-01-05 الساعة 10:50
حالة مدرار مستمرة إلى الغد.. اكشتوا واحذروا الأودية ومجاري السيول
المواطن - فريق التحرير

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توقع خبير الأرصاد والباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، خريطة الأمطار خلال إجازة نهاية الأسبوع.

استمرار هطول الأمطار

وقال الحصيني، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إنه من المتوقع استمرار حالة “مدرار” الممطرة خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس إلى يوم غدٍ الجمعة على أجزاء من مناطق الرياض ومحافظاتها، ومراكزها والشرقية ومكة وشرقها والباحة وجنوب المدينة، حيث من المتوقع هطول أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد تبشرونا بالسيول.

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انخفاض درجات الحرارة

وأضاف “الحصيني”، أنه من المتوقع متوقع انخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق، موجها نصيحة للمتنزهين خلال إجازة نهاية الأسبوع بقوله : ” اكشتوا حصنوا أنفسكم بالأذكار وابتعدوا عن الأودية والسدود ولا تجعلوا في خط رجعتكم وادي أو تجمعات السيول.

وتابع عبدالعزيز الحصيني: “تحتاجون رواقاً عن البرد ومظلة عن المطر خاصة منطقة الرياض ووسط الشرقية ووسط الغربية” .

 

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