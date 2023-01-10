حالة نادرة.. سعود الطبية تنهي معاناة طفلة من انسداد الأوردة الكبدية

استطاعت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بفريق طبي متخصص في الأشعة التداخلية إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر عشر سنوات من متلازمة انسداد الأوردة الكبدية (budd – chiari).

حالة نادرة

وأوضح رئيس قسم الأشعة التداخلية الدكتور محمد أحلوس بأن الحالة نادرة، وتصيب واحداً من كل مليون شخص بالعالم.

جراحة ناجحة

وأضاف أن الفريق الطبي يتكون من استشاريي الأشعة التداخلية، أخصائيي الأشعة، طاقم التمريض والتخدير، حيث قاموا بعمل وإنشاء وصلة وريدية كبدية بابية عن طريق الوريد الوداجي تكللت بالنجاح.