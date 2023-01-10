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تصيب واحداً من كل مليون شخص بالعالم

حالة نادرة.. سعود الطبية تنهي معاناة طفلة من انسداد الأوردة الكبدية

2023-01-10 الساعة 10:49
حالة نادرة.. سعود الطبية تنهي معاناة طفلة من انسداد الأوردة الكبدية
المواطن - فريق التحرير

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استطاعت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بفريق طبي متخصص في الأشعة التداخلية إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر عشر سنوات من متلازمة انسداد الأوردة الكبدية (budd – chiari).

حالة نادرة

وأوضح رئيس قسم الأشعة التداخلية الدكتور محمد أحلوس بأن الحالة نادرة، وتصيب واحداً من كل مليون شخص بالعالم.

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جراحة ناجحة

وأضاف أن الفريق الطبي يتكون من استشاريي الأشعة التداخلية، أخصائيي الأشعة، طاقم التمريض والتخدير، حيث قاموا بعمل وإنشاء وصلة وريدية كبدية بابية عن طريق الوريد الوداجي تكللت بالنجاح.

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