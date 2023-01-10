حالة نادرة.. سعود الطبية تنهي معاناة طفلة من انسداد الأوردة الكبدية

محمد بن سلمان القائد العربي الأكثر تأثيرًا لعام 2022 ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالمملكة إلى 8.6% في نوفمبر أمطار رعدية غزيرة وسيول في 5 مناطق توقعات بهطول أمطار على الطائف ومركزي الهدا والشفا حتى المساء مذكرة تفاهم لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن هدف إطلاق منصة خاصة لتسجيل حجاج الداخل فيضانات عارمة تجتاح شمال غرب أستراليا السعودية تدرس زيادة الاستثمار في باكستان إلى 10 مليارات دولار ليلة موسيقية تجمع 3 نجوم كبار في بوليفارد رياض سيتي كمامة جديدة تحافظ على سرية مكالماتك
استطاعت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بفريق طبي متخصص في الأشعة التداخلية إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر عشر سنوات من متلازمة انسداد الأوردة الكبدية (budd – chiari).
وأوضح رئيس قسم الأشعة التداخلية الدكتور محمد أحلوس بأن الحالة نادرة، وتصيب واحداً من كل مليون شخص بالعالم.
وأضاف أن الفريق الطبي يتكون من استشاريي الأشعة التداخلية، أخصائيي الأشعة، طاقم التمريض والتخدير، حيث قاموا بعمل وإنشاء وصلة وريدية كبدية بابية عن طريق الوريد الوداجي تكللت بالنجاح.