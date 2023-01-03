حرس الحدود يستعرض مهامه في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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استعرضت المديرية العامة لحرس الحدود، ضمن معرض وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرمحية – الصياهد – شمال مدينة الرياض، أبرز الخدمات المقدمة والمهام، مثل مكافحة التهريب وضبط مخالفي أنظمة الحدود، وعمليات البحث والإنقاذ، وإرشاد التائهين، ومراقبة الحدود البرية والبحرية، وضبط الأمن داخل الموانئ والمرافئ البحرية.
كما أبرزت المديرية التعريف برقم التواصل للطوارئ 994 وعدد من الفعاليات الخاصة بالجمهور، كالرماية الليزرية وفرضيات للوسائل الحية والمشبهات التعريفية بأعمال حرس الحدود وعروض الفرقة الموسيقية.