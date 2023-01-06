حريق حافلة في عفيف دون إصابات

أخمدت قوات الدفاع المدني في عفيف حريقًا في حافلة دون إصابات، وتم تنفيذ الجوانب الوقائية وإكمال الإجراءات اللازمة من قبل جهة الاختصاص.

حريق حافلة

وقالت مديرية الدفاع المدني في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الجمعة: أخمد مدني عفيف حريقًا في حافلة دون إصابات، وتم تنفيذ الجوانب الوقائية وإكمال الإجراءات اللازمة من قبل جهة الاختصاص.

كما نشرت المديرية لقطات توثق الحادث.