حريق في محل بمجمع تجاري بالعاصمة المقدسة

أخمدت قوات الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، حريقًا محدودًا في محل بمجمع تجاري، مؤكدة أنه لا توجد إصابات جراء الحادث.

فرضية حريق

على جانب آخر، أجرت قوات الدفاع المدني بمنطقة عسير في وقت سابق، فرضية حريق في أحد المستشفيات الخاصة؛ لرفع الجاهزية والتنسيق بين المديرية والقطاعين الحكومي والخاص.

وقالت المديرية في تغريدة على موقع “تويتر” إن “مدني عسير نفذ فرضية حريق في أحد المستشفيات الخاصة؛ لرفع الجاهزية والتنسيق بين المديرية والقطاعين الحكومي والخاص”.