حريق محدود بمحطة كهرباء بحي الضباب في الدمام

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نشب حريق محدود في محول بمحطة لتحويل الكهرباء بحي الضباب في الدمام، وتمت السيطرة عليه من قبل فرق الدفاع المدني، حسبما أعلنت الشركة السعودية للكهرباء.
وقالت الشركة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الخميس: حدث حريق محدود في محول بمحطة لتحويل الكهرباء بحي الضباب في الدمام، دون تأثير على الخدمة الكهربائية المقدمة للمشتركين.
وأشارت الشركة إلى أنه تمت السيطرة على الحريق من قبل فرق الدفاع المدني بمشاركة مهندسي وفنيي الشركة، ووجهت الشركة الشكر إلى قوات الدفاع المدني على جهودهم المبذولة.
من جانب آخر، انتشر مقطع فيديو يوثق لحظات الحريق من داخل إحدى السيارات على الطريق.