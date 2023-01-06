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تم تنفيذ الجوانب الوقائية

حريق ناقلة وقود في نجران ووفاة سائقها

2023-01-06 الساعة 6:43
حريق ناقلة وقود في نجران ووفاة سائقها
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت قوات الدفاع المدني، اليوم الجمعة، إخماد حريق في ناقلة إثر انقلابها في نجران، ووفاة السائق.

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وفاة سائق

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الجمعة: مدني نجران يخمد حريقًا في ناقلة وقود إثر انقلابها، نتج عنه وفاة السائق، وتم تنفيذ الجوانب الوقائية وإكمال الإجراءات اللازمة من قبل جهة الاختصاص.

حريق حافلة

في وقت سابق، أخمدت قوات الدفاع المدني في عفيف حريقًا في حافلة دون إصابات، وتم تنفيذ الجوانب الوقائية وإكمال الإجراءات اللازمة من قبل جهة الاختصاص.

وقالت مديرية الدفاع المدني في تغريدة على موقع تويتر: أخمد مدني عفيف حريقًا في حافلة دون إصابات، وتم تنفيذ الجوانب الوقائية وإكمال الإجراءات اللازمة من قبل جهة الاختصاص.

كما نشرت المديرية لقطات توثق الحادث.

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