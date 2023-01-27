حريق هائل يدمر كنيسة تاريخية في لندن

تعرضت كنيسة مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث توصف بأنها كنز معماري وتاريخي، لحريق مدمر، حيث سارع نحو 80 من رجال الإطفاء لمحاربة النيران.

وأُضرمت النيران في كنيسة القديس مارك في هاميلتون تيراس، سانت جون وود، شمال غرب لندن، وطُلب من السكان إغلاق الأبواب والنوافذ بسبب كمية الدخان الكبيرة المتصاعدة منه.

وقالت فرقة الإطفاء في لندن إن الحريق الذي نشب في المبنى المكون من طابقين بالكامل والذي بُني في عام 1851، تمت السيطرة عليه في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، وعلى الرغم من عدم وقوع إصابات إلا أن المبنى الانجليكاني دمر.

كنز معماري

واجتاحت نيران ضخمة الكنيسة الواقعة في شمال لندن، والتي وصفت بأنها كنز معماري مكتمل بالفسيفساء المذهلة الليلة الماضية، مما تسبب في تحطمها وتفحمها بعد انهيار السقف بالكامل.

ونشرت كيت هاريسون، العاملة في المبنى منذ 2015، رسالة مفجعة على تويتر في الساعات الأولى من يوم الجمعة قائلة: قلوبنا محطمة بسبب تضرر المبنى بشكل مروع.

استخدام أطول سلم في أوروبا

ومن أجل محاولة السيطرة على الحريق في المبنى المعروف بتاريخه التعليمي والأدبي، تم استخدام ثلاثة سلالم، بما في ذلك أطولها في أوروبا على ارتفاع 210 أقدام، كأبراج لتوزيع المياه بالتساوي.

وأظهرت لقطات من المشهد ألسنة اللهب وهي تبتلع المبنى بأكمله وتتصاعد من نوافذ الكنيسة، وقد وصف شهود عيان الحريق بأنه مروع، مشيرين إلى حزنهم للضرر الهائل.