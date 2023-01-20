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حريق هائل يلتهم 60 منزلًا ويجلي 500 شخص في كوريا الجنوبية

2023-01-20 الساعة 12:03
حريق هائل يلتهم 60 منزلًا ويجلي 500 شخص في كوريا الجنوبية
المواطن - فريق التحرير

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تسبب حريق ضخم في تدمير قرابة عشرات المنازل في أحد أحياء عاصمة كوريا الجنوبية، وتسبب في إجلاء مئات الأسر عن منازلها المحترقة.

ودمر الحريق الذي اشتعل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة ما لا يقل عن 60 منزلًا في حي فقير مكتظ بالسكان بالعاصمة سول، مما أجبر حوالي 500 شخص على الفرار.

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السيطرة على الحريق

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة أعمدة الدخان وألسنة اللهب وقد ارتفعت في السماء فيما يكافح رجال الإطفاء النيران تحت دخان كثيف أبيض يغطي القرية بينما كانت مروحيات ترش المياه من الأعلى.

وأخمد رجال الإطفاء ألسنة اللهب في قرية كوريونغ بسول في غضون 5 ساعات، وقال المسؤولون إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو وفيات حتى بعد ظهر الجمعة.

وبحسب سكاي نيوز عربية قال شين يونغ هو، المسؤول في إدارة الإطفاء بمنطقة غانغنام في سول، إن عمال الإنقاذ يواصلون البحث في المناطق المتضررة من الحريق، لكن يعتقد أن جميع السكان تم إجلاؤهم بأمان.

 

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