حساب الاتفاق يثير الجدل قبل مباراة رونالدو الأولى

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أثار نادي الاتفاق حالة من الجدل قبل مباراته ضد النصر، والتي ستشهد أول ظهور لرسمي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد انضمامه إلى العالمي في الميركاتو الشتوي.
ويتوقع أن يقود كريستيانو رونالدو هجوم النصر في مباراة الاتفاق اليوم على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.
وشارك كريستيانو في مباراة فريق النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان ضمن منافسات كأس موسم الرياض، والتي فاز بها الفريق الفرنسي بنتيجة 5/4، وشهدت المواجهة تألقًا من النجم البرتغالي، حيث سجل هدفين وحصد جائزة الأفضل.
ونشر حساب نادي الاتفاق الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة تضم مهاجمه الكونغولي مارسيل تيسيران، وهو يرتقي عاليًا ليلعب كرة برأسية تُشكل كتلة نار، فيما كان رونالدو وافقًا على الأرض ينظر إليه.
وانتقدت الجماهير النصراوية هذا التصرف عبر التعليقات وفي تغريدات، ما دفع حساب الاتفاق لحذف التغريدة، وقام بإعادة نشر الصورة ذاتها، بعدما أزال رونالدو من التصميم، وعلق عليها قائلًا: “يوم الفارس.. همتكم بالنواخذة”.
وفي السياق ذاته، نشر الإعلامي محمد البكيري التغريدتين عبر حسابه الخاص على “تويتر”، وقال: “وضع نادي الاتفاق بوستر تقديمه لمباراته أمام النصر عليه صورة محترفه مارسيل وهو يرتقي لضربة رأسية لكرة من نار”.
وتابع البكيري قائلًا: “والأسطورة كريستيانو رونالدو بقميص فريقه الذي يخوض معه المباراة الرسمية الأولى، واقفًا يتأمله.. ثم تم حذف البوستر، ونشره دون صورة (الدون) !! ربما لأسباب قانونية”.