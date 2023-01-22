Icon

رونالدو يُجري عمليات الإحماء استعدادًا لمواجهة الاتفاق Icon أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه Icon أمير الشمالية يستمع لمطالب أهالي مركز لينة Icon مقاتلة يونانية ترافق طائرة أيرلندية أبلغت عن وجود قنبلة على متنها Icon لقطات صادمة لـ تمساح يعيد جثة طفل لأهله  Icon ضبط 383 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق Icon هاتريك هالاند يُهدي النقاط الـ3 لـ مان سيتي ضد وولفرهامبتون Icon العثور على الدانة مفقودة حي العليا في الخبر Icon تكليف سارة السيد وكيلًا للخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة Icon أمريكا تدعو زيلينسكي للانسحاب من باخموت Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
قام بحذف التغريدة من تويتر

حساب الاتفاق يثير الجدل قبل مباراة رونالدو الأولى

2023-01-22 الساعة 6:35
حساب الاتفاق يثير الجدل قبل مباراة رونالدو الأولى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أثار نادي الاتفاق حالة من الجدل قبل مباراته ضد النصر، والتي ستشهد أول ظهور لرسمي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد انضمامه إلى العالمي في الميركاتو الشتوي.

الظهور الأول لرونالدو

ويتوقع أن يقود كريستيانو رونالدو هجوم النصر في مباراة الاتفاق اليوم على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
Img

متحدث مهرجان الإبل: الصفقات تصل إلى مئات الملايين

Img

الكرملين: تحذيرات ميدفيديف النووية تتفق مع العقيدة الروسية

وشارك كريستيانو في مباراة فريق النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان ضمن منافسات كأس موسم الرياض، والتي فاز بها الفريق الفرنسي بنتيجة 5/4، وشهدت المواجهة تألقًا من النجم البرتغالي، حيث سجل هدفين وحصد جائزة الأفضل.

كريستيانو رونالدو رجل المباراة
كريستيانو يحمل الجائزة

الاتفاق يثير الجدل ويحذف التغريدة

ونشر حساب نادي الاتفاق الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة تضم مهاجمه الكونغولي مارسيل تيسيران، وهو يرتقي عاليًا ليلعب كرة برأسية تُشكل كتلة نار، فيما كان رونالدو وافقًا على الأرض ينظر إليه.

حساب الاتفاق ورونالدو
تغريدة الاتفاق المثيرة للجدل

وانتقدت الجماهير النصراوية هذا التصرف عبر التعليقات وفي تغريدات، ما دفع حساب الاتفاق لحذف التغريدة، وقام بإعادة نشر الصورة ذاتها، بعدما أزال رونالدو من التصميم، وعلق عليها قائلًا: “يوم الفارس.. همتكم بالنواخذة”.

حساب الاتفاق
تغريدة الاتفاق

تعليق البكيري

وفي السياق ذاته، نشر الإعلامي محمد البكيري التغريدتين عبر حسابه الخاص على “تويتر”، وقال: “وضع نادي الاتفاق بوستر تقديمه لمباراته أمام النصر عليه صورة محترفه مارسيل وهو يرتقي لضربة رأسية لكرة من نار”.

وتابع البكيري قائلًا: “والأسطورة كريستيانو رونالدو بقميص فريقه الذي يخوض معه المباراة الرسمية الأولى، واقفًا يتأمله.. ثم تم حذف البوستر، ونشره دون صورة (الدون) !! ربما لأسباب قانونية”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إنقاذ رجل تونسي سقط في بئر عميقة
العالم

إنقاذ رجل تونسي سقط في بئر عميقة

العالم
توقع عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتساقط البرد...
آخر الاخبار

توقع عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتساقط البرد...

آخر الاخبار
توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي...
أخبار رئيسية

توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي...

أخبار رئيسية
5 وظائف شاغرة في مركز الرقابة على...
وظائف

5 وظائف شاغرة في مركز الرقابة على...

وظائف
متورطون بعدد من القضايا في قبضة الأمن
أخبار أمنية

متورطون بعدد من القضايا في قبضة الأمن

أخبار أمنية
الدفاع المدني: تجنبوا 5 أخطار عند استخدام...
السعودية اليوم

الدفاع المدني: تجنبوا 5 أخطار عند استخدام...

السعودية اليوم
طرق الجلوس الصحيحة لتخفيف آلام الظهر
السعودية اليوم

طرق الجلوس الصحيحة لتخفيف آلام الظهر

السعودية اليوم
التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر
الرياضة

التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر

الرياضة