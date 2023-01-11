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هدفة تحسين المستوى المعيشي للمواطن

حساب المواطن أداة مثالية لتوجيه الدعم للمستحقين

2023-01-11 الساعة 7:07
حساب المواطن أداة مثالية لتوجيه الدعم للمستحقين
المواطن - فريق التحرير

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أثبت برنامج حساب المواطن كفاءه عالية؛ لكونه أداة من الأدوات المثالية لتوجيه الدعم للمستحقين إذ تأتي الاستعانة به لمواجهة تداعيات الأسعار العالمية حاليًّا بعد نجاحه المتحقق منذ إقراره في تخفيف حدة تأثر الأسر لبعض الإصلاحات الاقتصادية.

تحسين المستوى المعيشي للمواطن

ويعد الهدف الأساسي لإنشاء البرنامج هو تحسين المستوى المعيشي للمواطن، في ظل رعاية الحكومة للمواطنين، حيث يدعم ذوي الدخل المحدود والدخل المتوسط، فضلًا عن دعم جزئي لبعض الأسر ذات الدخل فوق المتوسط من خلال إعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي تبعًا لاحتياجات الفرد.

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المستفيدون

فيما يخص الفئات المستفيدة من التسجيل بالحساب، فهي تضم: السعودي الغير متزوج، الأسرة السعودية، حاملي بطاقة التنقل بالمملكة، عائلة السعودية المتزوجة مع أجنبي، زوجة المواطن السعودي.

بحسب الفئات الأساسية المستفيدة، فإن الأشخاص الذين لهم حق الحصول على الدعم هم:

  • كل أسرة يقل دخل أفرادها الشهري عن 20160 ريالًا تستحق الدعم.
  • تعويض 100% لأصحاب الدخل المنخفض بـ 1200 ريال شهريًّا (الدخل من 0 – 11999 ريالًا شهريًّا).
  • تعويض 75% لأصحاب الدخل المتوسط بـ 1000 ريال شهريًّا (الدخل من 12000 – 15299 ريالًا شهريًّا).
  • تعويض 50% لأصحاب الدخل فوق المتوسط بـ 600 ريال شهريًّا (الدخل بين 15300– 20159 ريالًا شهريًّا).

تفاصيل الدفعة الـ 62

وأودع أمس الثلاثاء برنامج حساب المواطن مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والستين، وذلك بعد التوجيه الملكي والمتضمن استمرار الدعم الإضافي للمستفيدين لثلاثة أشهر حتى دفعة شهر مارس 2023م بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة بسبب ارتفاع الأسعار عالميًّا؛ وعليه سيكون الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيسي 720 ريالًا عوضًا عن 417 ريالًا.

حماية الأسر المستحقة

ورفع مدير عام برنامج حساب المواطن وليد الأسمري شكره للقيادة الرشيدة، ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء– حفظهما الله– على ما أولوه من اهتمام ودعم للمواطنين وحماية الأسر المستحقة وذلك من خلال التوجيه الملكي بتمديد الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج، مؤكدًا في الوقت ذاته بأن التسجيل لا يزال قائمًا لكل من يرغب بالتسجيل والحصول على دعم البرنامج وذلك عبر الرابط ca.gov.sa.

وذكر مدير عام البرنامج أنه بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية الستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 145 مليار ريال، موضحًا أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1848 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 487 ألف مستفيد.

 

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