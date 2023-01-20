Icon

الصحة: 34 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة Icon حساب المواطن: إجراءات يجب القيام بها قبل تقديم الاعتراض Icon حكام مواجهات اليوم في دوري روشن Icon خطيب المسجد النبوي: استشعروا الأمانة في وظائفكم ولا تغركم المناصب Icon خطيب المسجد الحرام: حذروا شبابكم من متابعة المواقع الفاسدة والأفكار الإلحادية Icon سعود الطبية: الشوكولاتة الداكنة سعرات أقل وفوائد أعلى Icon الخليج والرائد لا يعرفان التعادل Icon ظهور مميز لـ سعود عبدالحميد في كأس موسم الرياض Icon بوريس بيستوريوس.. رجل بوتين الجديد في حكومة ألمانيا Icon السعودية تتصدر موردي خام النفط إلى الصين في 2022 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في مدة أقصاها 90 يومًا

حساب المواطن: إجراءات يجب القيام بها قبل تقديم الاعتراض

2023-01-20 الساعة 2:14
حساب المواطن: إجراءات يجب القيام بها قبل تقديم الاعتراض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح حساب المواطن أنه في حال كانت حالة الأهلية غير مؤهل، يلزم التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين، بشأن نتيجة حالة الأهلية، حيث أجاب البرنامج قائلًا: في حال كانت حالة الأهلية غير مؤهل يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل – ثم تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وجدت).

قد يهمّك أيضاً
Img

أضخم طائرة تحطم الرقم القياسي في التحليق

Img

سقوط تاريخي للعملة الإيرانية أمام الدولار

ولفت البرنامج إلى أن ذلك بعد تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

دفعة يناير

وأودع برنامج حساب المواطن مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والستين، وذلك بعد التوجيه الملكي والمتضمن استمرار الدعم الإضافي للمستفيدين لثلاثة أشهر حتى دفعة شهر مارس 2023م بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة بسبب ارتفاع الأسعار عالميًّا وعليه سيكون الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيسي 720 ريالًا عوضًا عن 417 ريالًا.

حماية الأسر المستحقة

ورفع مدير عام برنامج حساب المواطن وليد الأسمري شكره للقيادة الرشيدة ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء– حفظهما الله– على ما أولوه من اهتمام ودعم للمواطنين وحماية الأسر المستحقة وذلك من خلال التوجيه الملكي بتمديد الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج، مؤكدًا في الوقت ذاته بأن التسجيل لا يزال قائمًا لكل من يرغب بالتسجيل والحصول على دعم البرنامج وذلك عبر الرابط ca.gov.sa.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القوات الروسية تعلن السيطرة على مدينة سوليدار
العالم

القوات الروسية تعلن السيطرة على مدينة سوليدار

العالم
غرامة كبرى تنتظر من ينشئ موقعًا إلكترونيًّا...
السعودية اليوم

غرامة كبرى تنتظر من ينشئ موقعًا إلكترونيًّا...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس والقنوات...
الرياضة

موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس والقنوات...

الرياضة
توقعات بأمطار رعدية وتساقط الثلوج بدءًا من...
السعودية اليوم

توقعات بأمطار رعدية وتساقط الثلوج بدءًا من...

السعودية اليوم
إيراني يسقط عمامة رجل دين ويضع المشنقة...
العالم

إيراني يسقط عمامة رجل دين ويضع المشنقة...

العالم
لا إغلاق للطرق والأنفاق في جمعة المطر...
العالم

لا إغلاق للطرق والأنفاق في جمعة المطر...

العالم
وظائف شاغرة في شركة سيمينس
وظائف

وظائف شاغرة في شركة سيمينس

وظائف