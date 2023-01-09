حساب المواطن : البدلات والعلاوت ضمن الدخل المفصح عنه

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أعاد برنامج حساب المواطن، تذكير المستفيدين بضرورة الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب.
جاء ذلك رد حساب خدمة المستفيدين التابعة لـ حساب المواطن عبر موقع “تويتر”، على سؤال أحد المغردين بخصوص أحقيته في الدعم في حال زيادة راتبه في التأمينات.
وأكدت الخدمة أنه يجب على المستفيدين عند التسجيل أو تحديث البيانات، الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات.
وأشارت إلى أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم وللفرد المستقل بناء على مجموع دخله.
ولفتت “لمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (هنا)”.
يذكر أنه خلال ساعات قليلة، ويتم صرف دعم حساب المواطن للدفعة الـ 62 مخصص شهر يناير الجاري، للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.
ومن المقرر أن يتم إيداع الدعم لشهر يناير الجاري في الساعات الأولى من صباح يوم غدٍ الثلاثاء 10 يناير المقبل، في حسابات المستفيدين.