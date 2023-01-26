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حساب المواطن: حال تطابق معايير الأهلية سيشمل الدعم بتاريخ 9 فبراير

2023-01-26 الساعة 8:58
حساب المواطن: حال تطابق معايير الأهلية سيشمل الدعم بتاريخ 9 فبراير
المواطن - فريق التحرير

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أكد حساب المواطن، أنه لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر فبراير  حتى الآن، وفي حال تطابق معايير الاستحقاق سيشمل الدعم بتاريخ 9 فبراير.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين على موقع تويتر، اليوم الخميس، حيث قال الحساب، لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر فبراير، وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ 9 فبراير.

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قيمة الاستحقاق

ولفت الحساب إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال الضغط هنا.

وفي وقت سابق، كشف الحساب موعد صرف الدفعة المقبلة في فبراير، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج الأهلية.

وجاء الرد عبر خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، بأنه سيتم صرف الدفعة يوم 9 فبراير لأن اليوم العاشر من فبراير هو إجازة رسمية حيث يوافق يوم الجمعة، ولذا تقرر صرف دفعة هذا الشهر بتبكير يوم الصرف.

 

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