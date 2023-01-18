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حساب المواطن: لا يتم إضافة العمالة المنزلية ضمن التابعين

2023-01-18 الساعة 12:00
حساب المواطن: لا يتم إضافة العمالة المنزلية ضمن التابعين
المواطن - فريق التحرير

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أكد حساب المواطن، أن العمالة المنزلية لا يتم إضافتها ضمن التابعين في البرنامج.

جاء ذلك خلال استفسارات أحد المواطنين على موقع تويتر، حيث قال الحساب: لا يتم إضافة العمالة المنزلية من ضمن التابعين في برنامج حساب المواطن.

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استقبال طلبات الاعتراض

في وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة الـ62 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية.

دعم شهر يناير

وكانت حسابات المستفيدين استقبلت في وقت سابق، مبلغ الدعم شاملًا الدعم الإضافي، وذلك بعد التوجيه الملكي والمتضمن استمرار الدعم الإضافي للمستفيدين لثلاثة أشهر حتى دفعة شهر مارس 2023م؛ بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة؛ بسبب ارتفاع الأسعار عالميًّا؛ وعليه سيكون الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيسي 720 ريالًا عوضًا عن 417 ريالًا.

وذكر مدير عام البرنامج أنه بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية الستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 145 مليار ريال، موضحًا أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1848 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 487 ألف مستفيد.

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