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هناك مراجعة دورية لدراسة الضوابط

حساب المواطن يكشف حقيقة وقف الدعم بعد 3 أشهر

2023-01-29 الساعة 4:47
حساب المواطن يكشف حقيقة وقف الدعم بعد 3 أشهر
المواطن - فريق التحرير

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كشف برنامج “حساب المواطن“، حقيقة الأنباء التي تردد بشأن وقف الدعم بعد 3 أشهر من الآن.

وقالت خدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن في ردها على استفسار مغردين على موقع “تويتر”، إن “البرنامج لا يزال قائمًا، علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير فور الانتهاء منها”.

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ولفتت “تنفيذًا للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023”.

تقديم صرف الدفعة

وفي وقت سابق، أعلن حساب المواطن أنه سيتم صرف الدفعة يوم 9 فبراير، نظرًا لأن اليوم العاشر من فبراير هو إجازة رسمية حيث يوافق يوم الجمعة، ولذا تقرر صرف دفعة هذا الشهر بتبكير يوم الصرف.

موقف الأهلية

فيما أوضح حساب البرنامج أنه في حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ 10 يناير، سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر فبراير.

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