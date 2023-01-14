Icon

توقعات بتراجع درجات الحرارة بـ 3 مناطق Icon ترتيب دوري روشن بعد مباريات السبت Icon 5 فائزين في فئة الفحل لون الحمر بمهرجان الإبل Icon حارس النصر يبكي بعد تعرضه لإصابة في الكتف Icon وزير الطاقة الإماراتي: أوبك+ تواجه تقلبات العرض والطلب في سوق النفط Icon التعادل السلبي عنوان مباراة الشباب ضد النصر Icon وزير يغط في نوم عميق على الهواء مباشرة Icon منافسة شرسة بين ناصر العطية وسيباستيان لوب في ختام رالي داكار السعودية غدًا Icon مداهمة التوطين تفضحهم.. متخفون بعباءة المستثمر السعودي في أسواق الذهب Icon محمد بن فهد يستمتع بأمطار روضة التنهات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في حال إضافتهم قبل 10 يناير

حساب المواطن يكشف موعد دراسة أهلية التابعين الجدد

2023-01-14 الساعة 10:35
حساب المواطن يكشف موعد دراسة أهلية التابعين الجدد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف برنامج حساب المواطن، موعد دراسة أهلية التابعين الجدد، لافتًا إلى أنه سيتم الإبلاغ عن ذلك في دورة الأهلية لشهر فبراير المقبل.

جاء ذلك خلال رد خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على سؤال من قبل أحد المستفيدين على موقع “تويتر”.

قد يهمّك أيضاً
Img

تمثال الملك رمسيس الثاني ينجو من السرقة في أسوان

Img

مدير عام الجوازات: مستعدون لاستقبال أي عدد من الحجيج

وقالت خدمة المستفيدين: “في حال تم إضافة تابع قبل تاريخ 10 يناير سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابك دراسة الأهلية ضمن دورة الأهلية لشهر فبراير”.

دعم شهر يناير

واستقبلت حسابات المواطنين، في وقت سابق، مبلغ الدعم شاملًا الدعم الإضافي، وذلك بعد التوجيه الملكي والمتضمن استمرار الدعم الإضافي للمستفيدين لثلاثة أشهر حتى دفعة شهر مارس 2023م؛ بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة؛ بسبب ارتفاع الأسعار عالميًّا؛ وعليه سيكون الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيسي 720 ريالًا عوضًا عن 417 ريالًا.

وذكر مدير عام البرنامج أنه بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية الستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 145 مليار ريال، موضحًا أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1848 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 487 ألف مستفيد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في حساب...
السعودية اليوم

4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في حساب...

السعودية اليوم
تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الباطن
الرياضة

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الباطن

الرياضة
لقطات لمركز فناء الأول الثقافي لرعاية الموهوبين
السعودية اليوم

لقطات لمركز فناء الأول الثقافي لرعاية الموهوبين

السعودية اليوم
مجمع مشاتل رعوية بالجوف لإنتاج 15 مليون...
السعودية اليوم

مجمع مشاتل رعوية بالجوف لإنتاج 15 مليون...

السعودية اليوم
مشهد جمالي لطلاب مدرسة يحتفون بعام القهوة...
السعودية اليوم

مشهد جمالي لطلاب مدرسة يحتفون بعام القهوة...

السعودية اليوم
خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...
السعودية اليوم

خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...

السعودية اليوم
التجارة: نقل خدمة إصدار سجلات المؤسسات لـ...
السعودية اليوم

التجارة: نقل خدمة إصدار سجلات المؤسسات لـ...

السعودية اليوم
ديشامب مستمر مع منتخب فرنسا حتى 2026
آخر الاخبار

ديشامب مستمر مع منتخب فرنسا حتى 2026

آخر الاخبار