حساب المواطن يكشف موعد دراسة أهلية التابعين الجدد

كشف برنامج حساب المواطن، موعد دراسة أهلية التابعين الجدد، لافتًا إلى أنه سيتم الإبلاغ عن ذلك في دورة الأهلية لشهر فبراير المقبل.

جاء ذلك خلال رد خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على سؤال من قبل أحد المستفيدين على موقع “تويتر”.

وقالت خدمة المستفيدين: “في حال تم إضافة تابع قبل تاريخ 10 يناير سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابك دراسة الأهلية ضمن دورة الأهلية لشهر فبراير”.

دعم شهر يناير

واستقبلت حسابات المواطنين، في وقت سابق، مبلغ الدعم شاملًا الدعم الإضافي، وذلك بعد التوجيه الملكي والمتضمن استمرار الدعم الإضافي للمستفيدين لثلاثة أشهر حتى دفعة شهر مارس 2023م؛ بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة؛ بسبب ارتفاع الأسعار عالميًّا؛ وعليه سيكون الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيسي 720 ريالًا عوضًا عن 417 ريالًا.

وذكر مدير عام البرنامج أنه بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية الستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 145 مليار ريال، موضحًا أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1848 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 487 ألف مستفيد.