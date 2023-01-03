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أكد أهمية رفع المستندات والمرفقات الصحيحة

حساب المواطن يوضح الإجراء المطلوب في حالة الطلب مكتمل مع رفض المرفقات 

2023-01-03 الساعة 9:32
حساب المواطن يوضح الإجراء المطلوب في حالة الطلب مكتمل مع رفض المرفقات 
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن، الإجراءات المطلوبة حال ظهور رسالة “الطلب مكتمل مع رفض المرفقات”، مؤكداً أهمية إضافة المرفقات الصحيحة والمطلوبة.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال مستفيد استفسر بشأن أسباب ظهور رسالة “الطلب مكتمل مع رفض المرفقات”، والإجراء المطلوب في هذه الحالة.

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ورد برنامج حساب المواطن، بقوله “يعتبر طلبك مكتمل كليا مع رفض المرفقات ، الرجاء الدخول للبوابة وحذف المرفقات المرفوضة وتصحيحها ثم إعادة إرفاقها مرة أخرى كما يمكنك معرفة سبب رفض المستند عن طريق ( تفاصيل الطلب، إدارة المرفقات).

تفاصيل دفعة ديسمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر التي تمّ إيداعها قبل أسبوعين تقريبا.

وأوضح البرنامج أن قيمة الدفعة الجديدة بلغ نحو 3.6 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

إجمالي الدعم للمستفيدين

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

وأصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

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