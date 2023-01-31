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يتم الاستفادة من الدعم كتابع

حساب المواطن يوضح الموقف حال عدم إثبات استقلالية المسكن

2023-01-31 الساعة 11:21
حساب المواطن يوضح الموقف حال عدم إثبات استقلالية المسكن
المواطن - فريق التحرير

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أكد حساب المواطن ضرورة وجود إثبات بشأن استقلالية السكن باسم المتقدم بالطلب، موضحًا أنه في حال عدم توفر إثبات استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب، يتم الاستفادة من الدعم كتابع لدى رب الأسرة.

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، حيث قال الحساب: في حال عدم توفر مستند لإثبات استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب يتم الاستفادة من الدعم كتابع لدى رب الأسرة.

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موعد دفعة فبراير

في وقت سابق، كشف الحساب موعد صرف الدفعة المقبلة في فبراير، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج الأهلية.

وجاء الرد عبر خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، بأنه سيتم صرف الدفعة يوم 9 فبراير لأن اليوم العاشر من فبراير هو إجازة رسمية حيث يوافق يوم الجمعة؛ ولذا تقرر صرف دفعة هذا الشهر بتبكير يوم الصرف.

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