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أكد أهمية الإفصاح عن كامل الدخل

حساب المواطن يوضح تأثير البدلات غير الثابتة على الدعم

2023-01-21 الساعة 12:47
حساب المواطن يوضح تأثير البدلات غير الثابتة على الدعم
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن تأثير البدلات غير الثابتة على الدعم المستحق للمستفيدين.

جاء ذلك في رد رد، من برنامج حساب المواطن على استفسار مستفيد عن تأثير البدلات غير الثابتة بالراتب على الدعم.

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وأكد برنامج حساب المواطن، على أهمية الإفصاح عن البدلات غير الثابتة بالراتب وذلك حطي لا يؤدي عدم الإفصاح علي إيقاف صرف الدعم.

وشدد برنامج حساب المواطن، على أهمية الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات.

خطوات الإفصاح عن الدخل

أولا قم بالتوجه إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

– ثم قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة رقم الهويّة وكلمة السر.

– الضغـط علـى تفاصيل الطلب

– قم بتحديد الحالة الوظيفية.

– قم بتحديـد نـوع الدخـل.

– ثم قم بتحديـد مصـدر الدخـل.

– ثم قم بتحديد المبلغ الشهري من الدخل.

– ثم قم بإضافـة ثم حفـظ.

أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها

– الراتب الوظيفي سواء كان من القطاع الحكومي أو الخاص، حيث يُدخل المتقدم الراتب الإجمالي بالإضافة إلى البدلات.

– المعاش التقاعدي.

– الأنشطة التجارية.

بالإضافة إلى مصادر الدخل الأخرى ،كمخصص ساند، ومكافآت الطلاب، وعوائد الاستثمارات المالية، ومخصص حافز، وعوائد الأصول العقارية، والعوائد من المشاريع والأعمال الحرة.

دعم شهر يناير

واستقبلت حسابات المواطنين، في وقت سابق، مبلغ الدعم شاملًا الدعم الإضافي، وذلك بعد التوجيه الملكي والمتضمن استمرار الدعم الإضافي للمستفيدين لثلاثة أشهر حتى دفعة شهر مارس 2023م؛ بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة؛ بسبب ارتفاع الأسعار عالميًّا؛ وعليه سيكون الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيسي 720 ريالًا عوضًا عن 417 ريالًا.

وذكر مدير عام البرنامج أنه بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية الستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 145 مليار ريال، موضحًا أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1848 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 487 ألف مستفيد.

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