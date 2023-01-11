حساب المواطن يوضح حل مشكلة غير مؤهل

أكد برنامج حساب المواطن، ضرورة تحديث البيانات في حال كانت حالة أهلية المستفيد من الدعم “غير مؤهل”.

مشكلة غير مؤهل

جاء ذلك ردًا من حساب خدمة المستفيدين على موقع “تويتر” التابع للبرنامج على سؤال بشأن إمكانية الاستفادة من الدعم مجددًا بعد انقطاعه نظرًا لعدم إثبات الاستقلالية.

وقالت خدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن “في حال كانت حالة الأهلية (غير مؤهل) يلزم تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية ومن ثم التوجه إلى أيقونة (دارسة الأهلية) وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة للشخص”.

وأضافت أنه في حال تم تجاوز مدة تقديم الاعتراض 90 يومًا، يلزم الضغط على أيقونة “إعادة تقديم الطلب”.

الدعم الإضافي

وكانت حسابات المستفيدين استقبلت في وقت سابق، مبلغ دعم حساب المواطن شاملًا الدعم الإضافي، وذلك بعد التوجيه الملكي والمتضمن استمرار الدعم الإضافي للمستفيدين لثلاثة أشهر حتى دفعة شهر مارس 2023م؛ بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة؛ بسبب ارتفاع الأسعار عالميًّا؛ وعليه سيكون الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيسي 720 ريالًا عوضًا عن 417 ريالًا.

وذكر مدير عام البرنامج أنه بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية الستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 145 مليار ريال، موضحًا أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1848 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 487 ألف مستفيد.