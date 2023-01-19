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حساب المواطن يوضح خطوات التقديم على الاعتراض المالي

2023-01-19 الساعة 10:53
حساب المواطن يوضح خطوات التقديم على الاعتراض المالي
المواطن - فريق التحرير

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أوضح حساب المواطن خطوات التقديم على الاعتراض عن طريق الحساب من خلال عدة خطوات على حساب البرنامج.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين عبر موقع تويتر، حيث قال الحساب: الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك (الدفعات المالية، اعتراضات المالية السابقة).

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دفعة يناير

وأودع برنامج حساب المواطن مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والستين، وذلك بعد التوجيه الملكي والمتضمن استمرار الدعم الإضافي للمستفيدين لثلاثة أشهر حتى دفعة شهر مارس 2023م بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة بسبب ارتفاع الأسعار عالميًّا وعليه سيكون الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيسي 720 ريالًا عوضًا عن 417 ريالًا.

حماية الأسر المستحقة

ورفع مدير عام برنامج حساب المواطن وليد الأسمري شكره للقيادة الرشيدة ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء– حفظهما الله– على ما أولوه من اهتمام ودعم للمواطنين وحماية الأسر المستحقة وذلك من خلال التوجيه الملكي بتمديد الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج، مؤكدًا في الوقت ذاته بأن التسجيل لا يزال قائمًا لكل من يرغب بالتسجيل والحصول على دعم البرنامج وذلك عبر الرابط ca.gov.sa.

 

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