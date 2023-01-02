Icon

جولة مع “المواطن” في سوق السبت ومشاركة قوية للمشاريع الناشئة Icon السعودية تقتحم مستقبل الإنترنت عن طريق ماجيك ليب Icon تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 Icon سفير اليابان يرتدي الزي السعودي ويهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد Icon المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية Icon الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية Icon في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح Icon الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر Icon القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد أهمية إرفاق مستندات الاستقلالية

حساب المواطن يوضح ضوابط حصول الفرد المستقل على الدعم

2023-01-02 الساعة 10:48
حساب المواطن يوضح ضوابط حصول الفرد المستقل على الدعم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح برنامج حساب المواطن ضوابط حصول الفرد المستقل على الدعم، مؤكداً أهمية إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية.

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن وثائق إثبات الاستقلالية تشمل (صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات- الكليات- المعاهد أو تعريف سكن من قطاع حكومي- خاص)”.

قد يهمّك أيضاً
Img

مياه أشهر شلالات في العالم تتحول لجليد بأمريكا

Img

وظائف بمركز أرامكو الطبي للجنسين

وقال : “في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند”.

تفاصيل دفعة شهر ديسمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر التي تمّ إيداعها قبل أسابيع في حساب المستفيدين.

وأوضح البرنامج أن قيمة الدفعة الجديدة بلغ نحو 3.6 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

عدد المستفيدين والتابعين

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ إن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1849 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 450 ألف مستفيد.

وأكّد الهاجري؛ أن الدعم المقدم للمستفيدين يتم تحديده وفقاً لعدد وأعمار أفراد الأسرة ومجموع الدخل الشهري للأسرة، ويمكن للمستفيد معرفة قيمة الدعم التقريبي، وذلك من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط: https://portal.ca.gov.sa/.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الكيتو المنتشر حاليًّا غير صحي ولا يصلح...
صحة وطب‎

الكيتو المنتشر حاليًّا غير صحي ولا يصلح...

صحة وطب‎
المرور: سارعوا بالاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط...
السعودية اليوم

المرور: سارعوا بالاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط...

السعودية اليوم
بشرى سارة لمرضى السكري بشأن الصيام المتقطع
حصاد اليوم

بشرى سارة لمرضى السكري بشأن الصيام المتقطع

حصاد اليوم
مطر يصب صبًّا بين البكيرية والشيحية
السعودية اليوم

مطر يصب صبًّا بين البكيرية والشيحية

السعودية اليوم
طباخة جزائرية مجهولة الهوية تربح 4 ملايين...
حصاد اليوم

طباخة جزائرية مجهولة الهوية تربح 4 ملايين...

حصاد اليوم
رفع العقوبة عن الهلال يخدم الاتحاد !
الرياضة

رفع العقوبة عن الهلال يخدم الاتحاد !

الرياضة
أمير الرياض يسلّم مفاتيح الوحدات السكنية للمستفيدين...
السعودية اليوم

أمير الرياض يسلّم مفاتيح الوحدات السكنية للمستفيدين...

السعودية اليوم
مواعيد الأدوار الإقصائية بـ دوري أبطال آسيا
الرياضة

مواعيد الأدوار الإقصائية بـ دوري أبطال آسيا

الرياضة