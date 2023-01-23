حساب المواطن يوضح موقف المستفيد حال عدم توفر مستند الاستقلالية

أوضح برنامج حساب المواطن موقف المستفيد من الدعم، حال عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية أثناء عملية التسجيل في البرنامج.

وقال برنامج حساب المواطن في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”، في “تويتر”: “إنه في حال عدم توفر مستند إثبات استقلالية يتم إضافتك كتابع لدى رب الأسرة ، نسعد بخدمتك”.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مغرد قال فيه: “ليس لدي سكن مستقل.. كيف أسجل في برنامج حساب المواطن؟”.

طلبات الاعتراض

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة الـ62 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط (هنا).

دراسة أهلية التابعين

وكشف برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، أن دراسة أهلية التابعين الجدد سيتم الإبلاغ عنها في دورة الأهلية لشهر فبراير المقبل.

وقالت خدمة المستفيدين التابعة للحساب: “في حال تم إضافة تابع قبل تاريخ 10 يناير سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابك دراسة الأهلية ضمن دورة الأهلية لشهر فبراير”.