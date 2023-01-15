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مستند من المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية

حساب المواطن: 4 خطوات لإضافة عقد الإيجار

2023-01-15 الساعة 10:11
حساب المواطن: 4 خطوات لإضافة عقد الإيجار
المواطن - فريق التحرير

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حدد برنامج حساب المواطن بالتفصيل آلية وخطوات إضافة عقد الإيجار كمستند من المستندات المطلوبة للتسجيل لإثبات الاستقلالية.

وأوضح حساب المواطن، في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”، أنه “في حال وجود عقد إيجار موحد بإمكانك عمل الخطوات التالي:

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1- التوجه إلى أيقونة “إدارة المرفقات”.

2- اختيار نوع المرفق “عقد إلكتروني موحد من شبكة إيجار”.

3- الضغط على أيقونة “حفظ”.

4- سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه .

وكان حساب خدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن، أوضح تعريف الفرد المستقل، وكذلك المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية.

حماية الأسر المستحقة

ورفع مدير عام برنامج حساب المواطن، وليد الأسمري، شكره للقيادة الرشيدة ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على ما أولوه من اهتمام ودعم للمواطنين وحماية الأسر المستحقة وذلك من خلال التوجيه الملكي بتمديد الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج، مؤكدًا في الوقت ذاته بأن التسجيل لا يزال قائمًا لكل من يرغب بالتسجيل والحصول على دعم البرنامج وذلك عبر الرابط ca.gov.sa.

إجمالي الدعم للمستفيدين

وذكر مدير عام البرنامج أنه بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية الستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 145 مليار ريال، موضحًا أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1848 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 487 ألف مستفيد.

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