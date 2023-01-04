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حساب المواطن: 4 خطوات لرفع عقد الإيجار الإلكتروني الموحد

2023-01-04 الساعة 9:51
حساب المواطن: 4 خطوات لرفع عقد الإيجار الإلكتروني الموحد
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن، طريقة رفع عقد الإيجار الإلكتروني الموحد لإثبات الأهلية والاستحقاق للحصول على الدعم.

وقال حساب المواطن، في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”، رداً على تساؤلات في هذا الشأن: “إنه في حال وجود عقد إيجار موحد بإمكان رفع عقد الإيجار عن طريق هذه الخطوات:

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1– التوجه إلى أيقونة ” إدارة المرفقات “

2– اختيار نوع المرفق “عقد إلكتروني موحد من شبكة إيجار

3– ثم الضغط على أيقونة ” حفظ “

4– سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه

تفاصيل دفعة ديسمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر التي تمّ إيداعها قبل أيام.

وأوضح البرنامج أن قيمة الدفعة الجديدة بلغ نحو 3.6 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ إن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1849 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 450 ألف مستفيد.

وأكّد الهاجري؛ أن الدعم المقدم للمستفيدين يتم تحديده وفقاً لعدد وأعمار أفراد الأسرة ومجموع الدخل الشهري للأسرة، ويمكن للمستفيد معرفة قيمة الدعم التقريبي، وذلك من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط: https://portal.ca.gov.sa/.

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