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حسان تمبكتي باق مع الشباب حتى 2027

2023-01-04 الساعة 9:17
حسان تمبكتي باق مع الشباب حتى 2027
المواطن - محمد سمعه

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أعلن نادي الشباب اليوم الأربعاء عن تمديد عقد المدافع الدولي حسان تمبكتي حتى عام 2027.

حسان تمبكتي

وذكر الحساب الرسمي لـ الليث عبر “تويتر” أن تمبكتي مدد عقده لمدة 4 سنوات لتدعيم الصفوف الدفاعية لنادي الشباب.

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وحضر تجديد العقد، خالد البلطان رئيس النادي في مقر النادي اليوم.

حسان تمبكتي لاعب الشباب

يذكر أن تمبكتي صاحب الـ 24 عامًا كان شارك مع المنتخب السعودي في مباريات كأس العالم 2022 بقطر.

وسبق لتمبكتي أن بدأ مسيرته مع نادي الشباب في عام 2018، كما تمت إعارته لفريق الوحدة في موسم 2019/2020.

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