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في دوري روشن السعودي

حسان تمبكتي مدافع لا يُراوغ

2023-01-21 الساعة 1:14
حسان تمبكتي مدافع لا يُراوغ
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم المدافع حسان تمبكتي مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

حسان تمبكتي يتألق

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالمستوى المميز الذي ظهر عليه حسان تمبكتي هذا الموسم، لينفرد برقم مميز.

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حسان تمبكتي
تمبكتي

ولفتت “سوفاسكور”، إلى أن حسان تمبكتي لم يتعرض لأي مراوغة في دوري روشن السعودي لمدة 869 دقيقة “أكثر من 9 مباريات”، أكثر من أي مدافع آخر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

حسان تمبكتي
تمبكتي

الشباب في دوري روشن

على الجانب الآخر، لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 28 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد التعاون إلى 27 نقطة، ويتواجد في المركز الخامس.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

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