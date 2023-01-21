حسان تمبكتي مدافع لا يُراوغ

جامعة أم القرى تعلن عن وظائف شاغرة النصر في ورطة قبل مواجهة الاتفاق مدني بيشة يخرج مواطنًا سقط في بئر الشؤون الإسلامية تُتيح التسجيل في وظائف الأئمة والمؤذنين صحة الرياض: 5 نصائح للوقاية من النزلات المعوية حكام مباراة الوحدة ضد الطائي مباراتان غدًا في ختام الجولة الـ14 بدوري روشن الإطاحة بـ 12 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف تجمع حائل الصحي يعلن عن وظائف شاغرة تشكيل مباراة الأهلي والزمالك المتوقع
يُقدم المدافع حسان تمبكتي مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.
وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالمستوى المميز الذي ظهر عليه حسان تمبكتي هذا الموسم، لينفرد برقم مميز.
ولفتت “سوفاسكور”، إلى أن حسان تمبكتي لم يتعرض لأي مراوغة في دوري روشن السعودي لمدة 869 دقيقة “أكثر من 9 مباريات”، أكثر من أي مدافع آخر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.
على الجانب الآخر، لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 28 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد التعاون إلى 27 نقطة، ويتواجد في المركز الخامس.