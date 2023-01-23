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يبدو أن الأمر وراثيًا في عائلتها

حسناء أمريكية صاحبة أطول لسان بالعالم

2023-01-23 الساعة 9:44
حسناء أمريكية صاحبة أطول لسان بالعالم
المواطن - فريق التحرير

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لفتاة أمريكية من ميتشيغان تدعى أدريان لويس، صاحبة واحد من أطول الألسنة في العالم.

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لمس عينها بلسانها

وبحسب الفيديو تستطيع الفتاة لمس عينها بلسانها، ويبدو أن الأمر وراثي في عائلتها، فقد كان عدد من أفراد عائلة والدة أدريان لهم ألسنة طويلة للغاية أيضًا، وهو ما عقّبت عليه أدريان بالقول: أشعر وكأنني قد ورثتها، وبت الطفلة الغريبة التي عليها دائمًا إخراج لسانها.

وتؤكد والدتها، التي تمتلك لسانا طويلا أيضًا، أن جدها الأكبر كان لسانه طويلًا جدًا ولسان جدتها لوالدتها أيضًا كان طويلا جدًا.

وظلت أدريان لويس، لسنوات طويلة، تعتقد أنها تمتلك أطول لسان في العالم، بالرغم من أنها ليست صاحبة أطول لسان في التاريخ. وبدأت أدريان تدريجيًا تعتاد على الأمر، ومؤخراً بدأت في توظيفه.

قناة خاصة

وتمتلك لويس قناتها الخاصة على يوتيوب، بالإضافة إلى مجموعة من الحسابات الأخرى على تويتر وإنستجرام وفيسبوك، حيث تجيب من خلال هذه الحسابات على أسئلة حول لسانها، كما تعرض بعض الحيل الطريفة.

وتأمل أدريان في أن يتم إدراجها كصاحبة أطول لسان في العالم في موسوعة غينيس، فهي لم يتم قياس لسانها من قبل الموسوعة المخصصة في الأرقام القياسية بعد. وحتى الآن لا يزال رقم موسوعة غينيس لأطول لسان في العالم هو بقياس 3.98 بوصات، أي أكثر من 9.9 سنتيمترات، وفقًا للموسوعة نفسها.

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