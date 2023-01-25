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بعد تعرضه لإصابة بالتدريبات

حسين الشويش يغيب 10 أيام عن الفيحاء

2023-01-25 الساعة 5:56
حسين الشويش يغيب 10 أيام عن الفيحاء
المواطن - فريق التحرير

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كشف نادي الفيحاء، اليوم الأربعاء، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، حسين الشويش ومدة غيابه عن الملاعب.

إصابة حسين الشويش

وأشار نادي الفيحاء عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن حسين الشويش خضع لفحوصات طبية اليوم، بعد تعرضه للإصابة خلال التدريبات الجماعية.

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حسين الشويش
الشويش – المصدر @Alfaihaclub

ولفت إلى أن حسين الشويش أجرى فحوصات طبية في مستشفيات رعاية الشريك الطبي للنادي، وأظهرت معاناته من إصابة في عضلة الساق الخلفية، وسيحتاج إلى برنامج علاجي لمدة 10 أيام.

وتأكد بذلك غياب الشويش عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في كأس السوبر السعودي، بجانب مواجهة الوحدة في دوري روشن السعودي، إلا أنه قد يحتاج لفترة أطول للتأكد من اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @SPL

الفيحاء يُلاقي الهلال غدًا

على الجانب الآحر، يستعد الفيحاء لمواجهة الهلال، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي 2022.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر spl

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