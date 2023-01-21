حضور مميز وأجواء فوق الخيال قبل حفل JoyAwards

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ليلة استثنائية وحضور فوق الخيال في حفل جوائز الترفيه JoyAwards بحضور نخبة من الفنانين العرب والسعوديين والعالميين، الذين يلتقون مع جمهورهم في أضخم حفل توزيع جوائز في الوطن العربي.
وصول #صناع_الترفيه ونجومه من حول العالم لحفل #JoyAwards الأضخم بالمنطقة 😍❤️#موسم_الرياض pic.twitter.com/CorY8CDcORقد يهمّك أيضاً
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 21, 2023
وأظهرت لقطات نشرها حساب موسم الرياض على تويتر وصول العديد من النجوم للمشاركة في الحفل من كل القارات.
والمعروف أن جائزة صناع الترفيه هي أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويقام الحفل في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. يجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضًا ومراسم متنوعة.
لحظة وصول النجوم لحدث #صناع_الترفيه #JoyAwards 😍✨#موسم_الرياض pic.twitter.com/jBZvoI8gDu
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 21, 2023
ويشارك في JoyAwards التي تعد من أكبر الفعاليات التكريمية كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة والموسيقى والمتميزين في شتى المجالات، إلى جانب أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي والمؤثرين الاجتماعيين وأهل الصحافة والإعلام والشخصيات العامة وغيرهم.
نجم بوليوود اميتاب باتشان يصل إلى حفل #JoyAwards 😍
🇸🇦 🇮🇳#صناع_الترفيه#موسم_الرياض pic.twitter.com/QomFjs4DMM
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 21, 2023
ويتميز حفل جوائز صناع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JoyAwards الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشح واحد عن كل فئة من الفئات المصنفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن خمسة اختصاصات أساسية هي السينما والموسيقى والمؤثرين والرياضة والمسلسلات الدرامية.
يتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الفئات، وذلك من خلال التصويت لعدّة جوائز مختلفة ضمن 5 فئات، هي: السينما والموسيقى والمؤثرين الاجتماعيين والرياضة والمسلسلات الدرامية، ويُرشّح لكل جائزة 4 مرشّحين.