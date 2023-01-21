Icon

أسواق الفقع بالشمالية تشهد إقبالًا مبكرًا مع بوادر الربيع Icon داني ألفيش يواجه السجن 12 عامًا بسبب قضية غير أخلاقية Icon مظاهرات حاشدة ضد نتنياهو في تل أبيب Icon منافسة من نوع خاص بين نور الغندور وميلا الزهراني في حفل Joy Awards Icon حضور مميز وأجواء فوق الخيال قبل حفل JoyAwards Icon جراح يستخرج مسامير ورصاصات وكيابل كهربائية من أجساد المرضى Icon أول قرار من الاتحاد ردًا على تصريحات صالح الصقري Icon ترتيب دوري روشن بعد مباراة الوحدة والطائي Icon وزير البيئة يتفقد المحطة المستقلة للمياه المعالجة بالطائف Icon مسؤول بالعدل: التنبؤ بالأحكام القضائية سيكون عبر آلة دقتها تفوق 94 % Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الترفيه
حصاد اليوم
أضخم حفل توزيع جوائز في الوطن العربي

حضور مميز وأجواء فوق الخيال قبل حفل JoyAwards

2023-01-21 الساعة 10:00
حضور مميز وأجواء فوق الخيال قبل حفل JoyAwards
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ليلة استثنائية وحضور فوق الخيال في حفل جوائز الترفيه JoyAwards بحضور نخبة من الفنانين العرب والسعوديين والعالميين، الذين يلتقون مع جمهورهم في أضخم حفل توزيع جوائز في الوطن العربي.

 

وأظهرت لقطات نشرها حساب موسم الرياض على تويتر وصول العديد من النجوم للمشاركة في الحفل من كل القارات.

 

جائزة صناع الترفيه

والمعروف أن جائزة صناع الترفيه هي أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويقام الحفل في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. يجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضًا ومراسم متنوعة.

 

JoyAwards

ويشارك في JoyAwards التي تعد من أكبر الفعاليات التكريمية كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة والموسيقى والمتميزين في شتى المجالات، إلى جانب أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي والمؤثرين الاجتماعيين وأهل الصحافة والإعلام والشخصيات العامة وغيرهم.

 

 

ويتميز حفل جوائز صناع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JoyAwards الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشح واحد عن كل فئة من الفئات المصنفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن خمسة اختصاصات أساسية هي السينما والموسيقى والمؤثرين والرياضة والمسلسلات الدرامية.

الترشيحات والتصويت

يتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الفئات، وذلك من خلال التصويت لعدّة جوائز مختلفة ضمن 5 فئات، هي: السينما والموسيقى والمؤثرين الاجتماعيين والرياضة والمسلسلات الدرامية، ويُرشّح لكل جائزة 4 مرشّحين.

جوائز صناع الترفيه

  • جائزة الممثل المفضل عن فئة المسلسلات.
  • جائزة الممثلة المفضّلة عن فئة المسلسلات.
  • جائزة الوجه الجديد المفضّل عن فئة المسلسلات.
  • جائزة المسلسل المفضّل.
  • جائزة الممثل المفضّل عن فئة السينما.
  • جائزة الممثلة المفضّلة عن فئة السينما.
  • جائزة الفيلم المفضّل.
  • جائزة الوجه الجديد المفضّل عن فئة الموسيقى.
  • جائزة الفنان المفضّل.
  • جائزة الفنانة المفضّلة.
  • جائزة الأغنية المفضّلة.
  • جائزة الرياضي المفضّل.
  • جائزة الرياضية المفضّلة.
  • جائزة المؤثّر المفضّل.
  • جائزة المؤثّرة المفضّلة.
  • جائزة الأكثر مشاهدةً.
  • الجوائز التكريمية.
  • جائزة صنّاع الترفيه الفخرية.
  • جائزة الإنجاز مدى الحياة.
  • جائزة شخصية العام.

     

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

واشنطن تطالب إيران بالإفراج غير المشروط عن...
العالم

واشنطن تطالب إيران بالإفراج غير المشروط عن...

العالم
إغلاق عقبة المحمدية بمحافظة الطائف مؤقتًا
السعودية اليوم

إغلاق عقبة المحمدية بمحافظة الطائف مؤقتًا

السعودية اليوم
وظائف بشركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”
السعودية اليوم

وظائف بشركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”

السعودية اليوم
أمانة الحدود الشمالية تطرح 5 فرص استثمارية...
السعودية اليوم

أمانة الحدود الشمالية تطرح 5 فرص استثمارية...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع الخطوط القطرية بالدمام
وظائف

وظائف شاغرة في فروع الخطوط القطرية بالدمام

وظائف
جازان الأعلى حرارة بـ 30 مئوية وطريف...
السعودية اليوم

جازان الأعلى حرارة بـ 30 مئوية وطريف...

السعودية اليوم
الهلال يتفوق على ضمك بهدف بالشوط الأول
الرياضة

الهلال يتفوق على ضمك بهدف بالشوط الأول

الرياضة
توقعات باستمرار هطول الأمطار على المملكة حتى...
السعودية اليوم

توقعات باستمرار هطول الأمطار على المملكة حتى...

السعودية اليوم