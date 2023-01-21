حضور مميز وأجواء فوق الخيال قبل حفل JoyAwards

ليلة استثنائية وحضور فوق الخيال في حفل جوائز الترفيه JoyAwards بحضور نخبة من الفنانين العرب والسعوديين والعالميين، الذين يلتقون مع جمهورهم في أضخم حفل توزيع جوائز في الوطن العربي.

وأظهرت لقطات نشرها حساب موسم الرياض على تويتر وصول العديد من النجوم للمشاركة في الحفل من كل القارات.

جائزة صناع الترفيه

والمعروف أن جائزة صناع الترفيه هي أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويقام الحفل في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. يجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضًا ومراسم متنوعة.

JoyAwards

ويشارك في JoyAwards التي تعد من أكبر الفعاليات التكريمية كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة والموسيقى والمتميزين في شتى المجالات، إلى جانب أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي والمؤثرين الاجتماعيين وأهل الصحافة والإعلام والشخصيات العامة وغيرهم.

ويتميز حفل جوائز صناع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JoyAwards الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشح واحد عن كل فئة من الفئات المصنفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن خمسة اختصاصات أساسية هي السينما والموسيقى والمؤثرين والرياضة والمسلسلات الدرامية.

الترشيحات والتصويت

يتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الفئات، وذلك من خلال التصويت لعدّة جوائز مختلفة ضمن 5 فئات، هي: السينما والموسيقى والمؤثرين الاجتماعيين والرياضة والمسلسلات الدرامية، ويُرشّح لكل جائزة 4 مرشّحين.

جوائز صناع الترفيه