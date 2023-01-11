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وزارة الإسكان المصرية توضح

حفرة تبتلع السيارات في التجمع الخامس بالقاهرة

2023-01-11 الساعة 1:16
حفرة تبتلع السيارات في التجمع الخامس بالقاهرة
المواطن - فريق التحرير

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شهدت منطقة التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، هبوطًا أرضيًّا مفاجئًا أدى لابتلاع سيارة.

التفاصيل

وانتقلت الخدمات المرورية على الفور لموقع الحادث بعد ظهور الهبوط الأرضي نتيجة حفرة عميقة سببتها مياه الأمطار.

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وتلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع هبوط أرضي، وسقوط سيارة بداخله.

وتعاملت الجهات المعنية مع الهبوط بشكل فوري، وتم الدفع برافعة شوكية لرفع السيارة وتمت إعادة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى.

من جهتها، ردت وزارة الإسكان المصرية على الحادثة، وأكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن تكدس المياه في شارع التسعين بالتجمع الخامس، ناتج عن كسر مفاجئ في ماسورة المياه الرئيسية بقطر 500 ملي؛ مما أدى إلى هبوط أرضي وسقوط إحدى السيارات.

وأضاف أنه تم العمل فورًا على إصلاح الكسر بحضور كافة الأجهزة المعنية.

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