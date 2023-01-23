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من أجل تبادل الخبرات والارتقاء بالخدمات

حفر الباطن تجمع مديري عموم النظافة بالمملكة

2023-01-23 الساعة 6:46
حفر الباطن تجمع مديري عموم النظافة بالمملكة
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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نظمت أمانة حفر الباطن اليوم الاثنين، الملتقى الثاني لمديري عموم النظافة في المملكة، بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمشاريع والصحة العامة عبد الله بن عبدالرحمن السحيمي.

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رسالة ارتقاء

وذكر أمين حفر الباطن المهندس خلف العتيبي أن الملتقى الثاني لمديري عموم النظافة بالمملكة يحمل رسالة الارتقاء بمستوى النظافة والصحة العامة، والرفع من جودة الخدمات في المدن، وتعزيز الشفافية في القطاع البلدي، والاستثمار والإدارة الأمثل للنظافة، وتنظيم وتنفيذ مشروعات نظافة المدن وفق أعلى معايير الجودة، وتبادل الخبرات وقصص النجاح بين الأمانات وتعزيز العلاقات والتعاون فيما بينها.

محاور مهمة

ويتضمن الملتقى عددًا من المحاور المهمة يأتي من ضمنها الدليل الوطني للأصول والمرافق، كفاءة المشتريات الحكومية بخدمة نظافة المدن والوضع الراهن لمبادرة تطوير الحل الشامل لإدارة مخلفات البناء والهدم، بالإضافة إلى محور سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة، والمدافن.

يذكر أن الملتقى يشارك به 17 أمانة من أمانات المملكة ويستمر حتى يوم الغد بعقد 6 جلسات، ليختتم بعد ذلك بعدد من التوصيات والمقترحات من أجل تبادل الخبرات والارتقاء.

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