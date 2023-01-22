Icon

جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف متعاونين Icon استبعاد خالد الغنام يثير التساؤلات حول مصيره مع النصر Icon إلزام جميع ناقلي البضائع على الطرق البرية بتطبيق وثيقة النقل الإلكترونية Icon مواطن بحوزته 134 كجم من القات في قبضة الأمن Icon سماحة المفتي: إحراق المصحف بالسويد استفزاز ويؤجج الفتن والتطرف Icon مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار بكاليفورنيا Icon النصر يستهدف الفوز الـ12 ضد الاتفاق Icon مدني الرياض يخمد حريقًا بسطح مبنى تجاري Icon مؤشر قوي بانفتاح المملكة على التعامل بعملات غير الدولار Icon حكام مباراتي اليوم في دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
العالم
حصاد اليوم
سيتجنب ارتداء الزي الملكي ليظهر بشكل متواضع 

حفل تتويج أسطوري لـ الملك تشارلز يستمر 3 أيام 

2023-01-22 الساعة 3:08
حفل تتويج أسطوري لـ الملك تشارلز يستمر 3 أيام 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

سيشهد تتويج الملك تشارلز الثالث هذا العام، حفلًا متألقًا في لندن، ومهرجانًا موسيقيًا رائعًا وحفلات في شوارع جميع أنحاء بريطانيا، حيث يسعى الملك الجديد إلى تصوير نفسه على أنه ملك الشعب.

موعد تتويج الملك تشارلز 

وسيجري التتويج الرسمي يوم 6 مايو في وستمنستر أبي، حيث سيتجنب الملك ارتداء الزي الملكي استكمالًا لخطة ظهوره بصورة ملك الشعب، وفي المقابل، سيظهر بالملابس العسكرية.

قد يهمّك أيضاً
Img

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان ضد فريق النصر والهلال

Img

4 محاذير لا تفعلها بعد مغادرة عيادات الأسنان

سيقود موكب بعد ذلك الملك المتوج حديثًا، إلى آلاف الأشخاص الذين سيصطفون في الشوارع إلى قصر باكنغهام، حيث سينضم بعد ذلك إلى أفراد عائلته على الشرفة للتلويح للجماهير.

ومن المقرر أن تستضيف قلعة وندسور في اليوم التالي حفلًا موسيقيًا سيبث عبر التلفاز في جميع أنحاء العالم، مع آلاف الحفلات في الشوارع في وقت مبكر من بعد الظهر حيث يتجمع الناس للاحتفال بهذه المناسبة.

وسيتبع ذلك عطلة البنوك يوم الاثنين، حيث من المقرر أن يحصل ملايين الأشخاص على يوم إجازة من العمل.

كما أنه من المتوقع أن يصطف عشرات الآلاف من الأشخاص في الشوارع في موكب التتويج الذي يحدث مرة واحدة في العمر، وتأمل الشركة المنظمة في أن تنافس أعداد الحشود التي حضرت جنازة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر.

مناصرة اللاجئين والعمل التطوعي

وسيشهد حفل التتويج، مناصرة الملك تشارلز للاجئين والتنوع والعمل التطوعي.

الجدول الزمني للتتويج 

  • وسيبدأ تتويج الملك تشارلز وكاميلا، قرينة الملك، يوم السبت 6 مايو، وسيسبق الاحتفال في وستمنستر أبي موكب من قصر باكنغهام.
  • سيصطف على طول المسار أفراد القوات المسلحة من بحارة وجنود وطيارين سواء من الرجال أو النساء.
  • ومن المتوقع أن يشارك أمير وأميرة ويلز في الموكب، ربما مع أطفالهما الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.
  • قد يظهر أيضًا الأمير هاري وميغان ماركل، جنبًا إلى جنب مع أطفالهما أرشي وليليبت.
  • يُعتقد أن الأمير أندرو قد يلعب دورًا أيضًا، على الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كان سيكون قادرًا على ارتداء الزي العسكري، حيث لم يعد هو وهاري يعملان في العائلة المالكة.

حفل تتويج أسطوري لـ الملك تشارلز يستمر 3 أيام 

تتويج كاميلا باركر يأتي خلافًا للتقاليد الملكية

وخلافًا للتقاليد الملكية البريطانية، سيتم تتويج الملكة كاميلا مع زوجها من قبل رئيس أساقفة كانتربري.

وبدلاً من ارتداء الملابس والجوارب التقليدية التي كان يرتديها أسلافه الذكور، يُتوقع من الملك أن يرتدي الزي العسكري الرجالي الحديث.

سيعقب هذا الموكب موكب آخر، يكون فيه تشارلز وكاميلا مع أعضاء آخرين من العائلة المالكة ويظهرون على شرفة القصر.

توقيت حرج

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إلى أن تتويج الملك تشارلز يأتي في وقت حرج لبريطانيا، إذ تكافح الدولة للتعامل مع أزمة تكلفة المعيشة، وتخفيضات الميزانية وموجة من الإضرابات من قبل عمال القطاع العام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إنقاذ رجل تونسي سقط في بئر عميقة
العالم

إنقاذ رجل تونسي سقط في بئر عميقة

العالم
توقع عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتساقط البرد...
آخر الاخبار

توقع عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتساقط البرد...

آخر الاخبار
توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي...
أخبار رئيسية

توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي...

أخبار رئيسية
5 وظائف شاغرة في مركز الرقابة على...
وظائف

5 وظائف شاغرة في مركز الرقابة على...

وظائف
متورطون بعدد من القضايا في قبضة الأمن
أخبار أمنية

متورطون بعدد من القضايا في قبضة الأمن

أخبار أمنية
الدفاع المدني: تجنبوا 5 أخطار عند استخدام...
السعودية اليوم

الدفاع المدني: تجنبوا 5 أخطار عند استخدام...

السعودية اليوم
طرق الجلوس الصحيحة لتخفيف آلام الظهر
السعودية اليوم

طرق الجلوس الصحيحة لتخفيف آلام الظهر

السعودية اليوم
التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر
الرياضة

التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر

الرياضة