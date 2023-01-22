حفل تتويج تشارلز يستمر 3 أيام بأقل تكلفة

تستعد العائلة المالكة البريطانية لتنصيب الملك تشارلز الثالث، فيما كشف قصر باكنجهام عن تفاصيل تتويج الملك تشارلز الثالث، الذي من المقرر أن يكون أقل إنفاقًا من حفل والدته قبل 70 عامًا.

3 أيام

وأعلن قصر باكنجهام، أن تتويج الملك تشارلز سيكون على مدار ثلاثة أيام من الاحتفالات، تبدأ يوم السبت 6 مايو/أيار المقبل، وغداء التتويج الكبير وحفلة التتويج في اليوم التالي، بالإضافة إلى عطلة مصرفية يوم الاثنين.

وقال القصر إنه سيتم دعوة الجمهور في اليوم الأخير للانضمام إلى “The Big Help Out” من خلال التطوع في مجتمعاتهم، مشيرًا إلى أن التتويج نفسه سيكون خدمة دينية مهيبة، ومناسبة للاحتفال، بقيادة رئيس أساقفة كانتربري جوستين ويلبي.

الأكثر هدوءًا

وأفادت سي إن إن، بأن تتويج تشارلز سيكون مختلفًا وأكثر هدوءًا من الذي أقيم لوالدته الراحلة قبل سبعة عقود، مع احتفال أقصر وتعديلات على بعض العناصر الإقطاعية للطقوس.

وبينما كان تتويج الملكة إليزابيث أول حدث ملكي متلفز مباشر واستمر ثلاث ساعات، سيصل تشارلز وزوجته الملكة، إلى قلعة وستمنستر في موكب من قصر باكنغهام، المعروف باسم موكب الملك، ويعودان لاحقًا في موكب احتفالي أكبر، يُعرف باسم مسيرة التتويج، برفقة أعضاء آخرين من العائلة المالكة.

وسيظهر الملك والملكة، جنبًا إلى جنب مع أفراد العائلة المالكة، على شرفة قصر باكنجهام لاختتام أحداث اليوم.

موقف هاري

ولم يحدد القصر حتى الآن، أيًا من أفراد الأسرة سيظهر في الموكب وعلى الشرفة، بعد استمرار إقصاء الأمير أندرو من الحياة العامة على وطأة مزاعم الاعتداء الجنسي، ونشر مذكرات الأمير هاري التي انتقدت عائلته.

وقالت المؤرخة الملكية كيت ويليامز لشبكة سي إن إن: سيساعد تشارلز كثيرًا فيما يتعلق بصورته إذا كان هاري وميجان هناك. سيبدو الأمر سيئًا بالنسبة له بشكل خاص إذا لم يكن ابنه هناك لأنه لا يزال في مرتبة عالية جدًا في ترتيب العرش، وكذلك أطفاله.

احتفالات التتويج

وفي اليوم التالي، 7 مايو/أيار المقبل، من المتوقع أن تقام آلاف الاحتفالات في جميع أنحاء البلاد كجزء من غداء التتويج الكبير، بينما ستجتمع رموز الموسيقى العالمية والنجوم المعاصرون الذين لم يتم تسميتهم بعد في التتويج.

وسيحضر جمهور مكون من متطوعين من المؤسسات الخيرية التابعة للملك والملكة كونسورت، بالإضافة إلى عدة آلاف من الجمهور الذين تم اختيارهم من خلال اقتراع وطني أجرته هيئة الإذاعة البريطانية، حفلًا موسيقيًا سيقام في الحديقة الشرقية لقلعة وندسور.

عروض ضوئية

وقال القصر إنهم سيشاهدون مسرحية لأوركسترا من الطراز العالمي للمفضلات الموسيقية أمام بعض أكبر الفنانين في العالم.

وسيتم أيضًا إضاءة المواقع المعروفة في جميع أنحاء البلاد باستخدام الإسقاطات وأشعة الليزر وعروض الطائرات بدون طيار والإضاءة كجزء من الحفلة الموسيقية. وستختتم الاحتفالات في عطلة البنوك يوم الاثنين بـ”The Big Help Out”.