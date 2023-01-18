حفل جوائز الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يعود بنسخته الثالثة

ينطلق بعد غد، يوم الجمعة حفل جوائز الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بنسخته الثالثة والمقدم من STC PLAY، والذي سيقام في مقر “قمة المنافسة السعودية” بالمدينة الإعلامية بمدينة الرياض، لتكريم ودعم كل المبدعين في قطاعي الألعاب والرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى دعم الجهات والمؤثرين وصنّاع المحتوى المتميزين والمنجزين في قطاع الرياضات الإلكترونية.

تحفيز المواهب الواعدة

ويأتي هذا الحفل إيماناً من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بوجود المواهب الواعدة، وضرورة تحفيز كل من يساهم في تحسين وتنمية هذا القطاع من خلال تكريم الأفضل وتشجيع الآخرين على التطور على المستوى المحلي والدولي، حيث تنوعت جوائز الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لتشمل مختلف الفئات، وتأتي النسخة الثالثة من حفل الجوائز لتستكمل المسيرة وتكرم الانجاز،اذ تضم هذه النسخة من الحفل والمقدمة من STC PLAY، 15 جائزة لـ 15 فئة مختلفة: أفضل لاعب ولاعبة، أفضل لاعب لأجهزة الهواتف المحمولة، أفضل لاعب صاعد، أفضل فريق، أفضل منظمة، أفضل مدرب، جائزة التميز السعودي في الرياضات الإلكترونية، أفضل صانع محتوى، أفضل ستريمر، أفضل جهة إعلامية، أفضل معلق، أفضل محلل، أفضل سفير للرياضات الإلكترونية، أفضل مركز العاب, ليتم تكريم الأفضل من بينها.

دعم الهواة والمحترفين

ومع تقدم الوقت يهدف حفل جوائز الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية إلى دعم هواة ومحترفي مجال الرياضات الإلكترونية، سعياً لتحقيق المزيد من الانجازات محلياً وعالمياً، ولتكريم أهم الانجازات في مجال الرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية التي يتم تحقيقها كل عام، كما يسعى من خلال رؤيته على تعزيز الحضور المحلي والعالمي للمملكة العربية السعودية في مجال الرياضات الإلكترونية لتصبح مركز اللعبة بحلول 2030.

وصرح تركي الفوزان المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن انطلاق الحفل : “حفل توزيع جوائز الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية بنسخته الثالثة، هو استكمال لدعم وتكريم الأفضل وخلق بيئة تنافسية عالية، حيث نكرم الانجاز في كل عام، وتشهد هذه السنة عدداً كبيراً من المرشحين؛ نظراً للمنافسة الشديدة هذه السنة، وأتمنى التوفيق للجميع”.