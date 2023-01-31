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حقيبة ظهر تكشف ملابسات تورط طالب سعودي في سرقة حافلة مدرسية

2023-01-31 الساعة 7:53
حقيبة ظهر تكشف ملابسات تورط طالب سعودي في سرقة حافلة مدرسية
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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لا يزال التحقيق جاريًا في قضية سرقة حافلة مدرسية من ولاية نيوجيرسي الأمريكية، حيث كشف المحققون الفيدراليون معلومات جديدة بشأن الفاعل حيث قالوا إنه طالب سعودي يبلغ 22 عامًا من العمر.

وقال ممثلو الادعاء في التفاصيل الجديدة، إن حقيبة ظهرت مهجورة عثر عليها المحققون قادتهم إلى الفاعل، حيث كان بداخلها جواز سفر سعودي، وقد وجدت في مكان الاقتحام وساعدت في القبض على المتهم بالسرقة.

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وكانت حافلة المدرسة العامة التابعة لمجلس ليفينجستون للتعليم، قد سُرقت حيث كانت تقف بجانب حافلات أخرى في موقف الحافلات صباح يوم 17 يناير، وفقًا لإدارة شرطة ليفينجستون.

وبعد العثور على الحقيبة، تتبعت السلطات الرجل ووجدته ومعه مفاتيح الحافلة المدرسية المسروقة على بعد 60 ميلاً غربًا في سترودسبورغ بولاية بنسلفانيا حيث تم القبض عليه على الفور.

التهم الموجهة للجاني

ويواجه المتهم الآن تهمة فيدرالية تتمثل في نقل حافلة مدرسية مسروقة عبر الولايات.

وتقول الدعوى إن الشاب موجود في الولايات المتحدة بتأشيرة طالب ولكن تم الإبلاغ عن فقده بعد تركه جامعة غير محددة كان يدرس فيها.

ولا يزال الدافع لسرقة الحافلة المدرسية لغزًا حيث لم يحدد المسؤولون السبب بعد، وقد قال بيان شرطة ليفينجستون: لماذا سرق الحافلة المدرسية؟ لا نعلم، لا زالت دوافعه أو خططه المحتملة جزءًا من التحقيق الجاري.

العثور على مذكرات مريبة

وفي الوقت نفسه، عثر المحققون على مذكرات وصفوها بالمريبة، كما أظهرت المذكرات أيضًا أن الشاب لم يكن يخطط للعودة إلى السعودية.

حقيبة ظهر تكشف ملابسات تورط طالب سعودي في سرقة حافلة مدرسية (1)

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